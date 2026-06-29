Ex di Uomini e Donne fa fotomontaggi con dame a loro insaputa, da Gemma Galgani e Elena De Simei: “Inquietante”

L’ex cavaliere di Uomini e Donne Giuliano e Giuliani sta facendo discutere sui social per alcuni fotomontaggi: l’uomo, allontanato dal dating show nel 2014, ha chiesto in un gruppo Facebook di realizzare delle sue foto insieme a delle dame, come Gemma Galgani e Elena De Simei. “Inquietante e inappropriato”, ha commentato la donna.

Foto realizzata con AI

Ex cavaliere di Uomini e Donne al centro delle polemiche per alcune foto pubblicate sui social. Si tratta di Giuliano Giuliani, protagonista del dating show nel parterre over fino al 2014, anno in cui è stato allontanato per decisione della produzione, che non ne ha mai chiarito espressamente i motivi. L'uomo ha fatto realizzare su gruppi Facebook alcuni fotomontaggi di sue foto insieme a delle dame del programma, tra cui Elena De Simei, che ha raccontato l'accaduto.

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, che mostrava lo screen dell'insolita richiesta fatta da Giuliani in un gruppo Facebook, la donna ha raccontato l'accaduto definendolo "inquietante e del tutto inappropriato": "Si sta divertendo a creare foto e video falsi che mi ritraggono insieme a lui, facendoli circolare online a ruota libera. È un comportamento che, se dovesse continuare, potrebbe avere conseguenze". De Simei ha poi invitato i follower a segnalarle eventuali altri contenuti.

"Mi diverto a fare dei fotomontaggi con le dame più in vista, niente di più", ha spiegato lo stesso Giuliani a Isa e Chia riguardo le motivazioni dietro alle foto. Quella con la dama Elena non è l'unica realizzata: l'uomo infatti ha chiesto anche un fotomontaggio con la celebre protagonista Gemma Galgani, con cui non ha mai avuto un bel rapporto. Ai tempi della sua partecipazione al programma, infatti, non ha nascosto una certa antipatia nei suoi confronti e qualche hanno più tardi aveva chiesto di dedicare spazio alle vecchie glorie e non solo a "quello schifo" di Galgani.

Sempre a Isa e Chia, il cavaliere ha precisato: "Ho scoperto che ci sono dei gruppi che fanno fotomontaggi con l’AI molto veritieri e ho chiesto di fare una foto intera con Elena e Gemma. Le ho poi pubblicate su un blog scherzando sul materiale, visto che Gemma mi é sempre stata antipatica dal momento in cui mi ha fatto cacciare dalla trasmissione dicendo bugie sul mio conto". Per quanto riguarda quella di De Simei, Giuliani ha fatto sapere di aver rimesso la foto e ha chiesto scusa.