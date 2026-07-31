Rosario dopo Temptation Island “cambia faccia”: quando i social raccontano una versione diversa dalla tv

Rosario Monetti è tornato sui social dopo Temptation Island ed è apparso irriconoscibile tra labbra effetto filler, zigomi alzati e (a detta sua) nessun filtro. Come lui anche la tentatrice Giada Alessandrini che tra Instagram e tv cambia completamente. Ma quanto allora i social mostrano un’immagine distorta dei volti che abbiamo imparato a conoscere?

Temptation Island si è concluso e il pubblico ha scoperto l'epilogo delle coppie protagoniste di questa edizione. Se alcune hanno avuto il loro lieto fine, come Bernadette e Diamante, molte altre hanno confermato la decisione di prendere strade separate dopo quanto accaduto nel villaggio. Quando si sono presentate davanti Filippo Bisciglia un mese dopo, però, ad attirare l'attenzione non è stato il racconto del loro amore quanto in alcuni casi l'aspetto fisico. Sabrina Soussi, ad esempio, è apparsa irriconoscibile e anche Rosario Monetti non sembrava il ragazzo visto durante l'ultimo falò di confronto con Alessandra Ciociola.

Il cambiamento più grande però si è notato quando il ragazzo ha ripreso in mano i profili social. In uno degli ultimi video pubblicati su TikTok sembra aver "cambiato faccia", tanto che in molti utenti hanno ipotizzato si trattasse di un profilo fake. Rosario ha realizzato un contenuto in cui parlava con i followers dopo mesi di lontananza per via delle riprese del programma, ma le sue parole sono passate decisamente in secondo piano paragonate al suo aspetto: labbra gonfiate quasi effetto filler e zigomi "sollevati" e pronunciati.

Ma quanto allora i social mostrano un'immagine distorta e "modificata" dei volti che abbiamo imparato a conoscere in televisione? Nel caso di Rosario Monetti la risposta è sorprendente e impossibile da non notare, tanto che i commenti comparsi sotto il video lo dimostrano: c'è chi gli chiede se sia realmente lui e chi pensa abbia utilizzato dei filtri per modificare il proprio aspetto. Questa ipotesi però è stata presto smentita dal diretto interessato, che ha raccontato di non averne utilizzati. Chissà che anche la fidanzata Alessandra (ammesso che sia ancora tale) ne sia rimasta sorpresa. Il loro percorso a Temptation Island è stato piuttosto insolito: la ragazza ha chiesto un falò di confronto anticipato dopo la vicinanza di lui a Giada Alessandrini (sua ex migliore amica), per poi decidere di uscire separati. Poco dopo un altro falò, questa volta chiesto da Rosario: Alessandra ha scelto di dargli una seconda possibilità, che però sarebbe ora temporaneamente in sospeso.

Il "cambio faccia" sembra essere una questione interna alla vita sentimentale di Rosario, visto che anche Giada Alessandrini ha fatto discutere per la differenza del suo aspetto fisico tra tv e social. La tentatrice, a cui il fidanzato si è avvicinato nel villaggio, si era presentata per il primo falò di confronto a tre del programma in una versione che appare completamente opposta a quelle raccontata sul suo profilo Instagram. Aldilà del trucco e dell'acconciatura, la ragazza sembra avere un viso completamente diverso e ritoccato dai filtri, senza nessun tipo di imperfezione.

Dal "caso Rosario e Giada" emerge una mutazione profonda nel linguaggio dei reality: la narrazione non si esaurisce con l'uscita dal programma ma si sposta su un binario estetico dove l'apparire conta più del contenuto. Nel momento in cui i protagonisti tornano alla vita reale, la priorità smette di essere il chiarimento di coppia o la gestione del tradimento e i social non sono più lo specchio della quotidianità, ma una vetrina in cui ridisegnare i propri connotati prima ancora che le proprie storie d'amore.