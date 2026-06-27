Paura per Imma Battaglia, il motore dell’auto si blocca di colpo: “Ho rischiato la morte, poteva essere una strage”

Terribile disavventura per l’attivista Imma Battaglia. Mentre procedeva a 120 chilometri orari in autostrada, il motore della sua auto si sarebbe bloccato di colpo. Ha rischiato conseguenze devastanti per lei e per gli altri automobilisti.

Terribile disavventura per Imma Battaglia. La nota attivista si trovava in autostrada e procedeva a 120 chilometri orari quando il motore della sua auto si sarebbe bloccato di colpo. Il racconto su Instagram mette i brividi. All'improvviso l'acceleratore avrebbe smesso di funzionare e l'auto avrebbe emesso un segnale acustico accompagnato dalla scritta: "Anomalia motore: fermare veicolo".

Cosa è accaduto a Imma Battaglia

Quando il motore dell'auto si è bloccato, Imma Battaglia transitava sulla corsia di destra "dopo un intero viaggio passato tra la centrale e quella di sorpasso". Questo dettaglio è stato determinante per non causare una strage. La sessantaseienne e la passeggera che era con lei hanno sperato che l'auto si trascinasse fino a una piazzola di sosta: "Per fortuna ci siamo riuscite". I soccorsi sono arrivati alle ore 20:42. Ma lì l'ennesima brutta sorpresa: "Ho ricevuto comunicazione che il carro attrezzi ci avrebbe portato solo alla prima uscita dell’autostrada utile. Da lì in poi avremmo dovuto fare da sole". Alla fine hanno potuto fare affidamento su alcuni conoscenti che sono andati a prenderle.

Imma Battaglia denuncerà l'azienda che ha prodotto l'auto

Imma Battaglia è apparsa comprensibilmente furiosa. Ha confidato di avere provato un'intensa paura: "Se si fosse inchiodata nella corsia centrale o di sorpasso saremmo morte. È stato un caso che non sia accaduta una strage. Siamo vive per miracolo". Ciò che l'ha spiazzata di più è stata la consapevolezza di guidare un'auto acquistata solo un anno fa e che si è premurata di sottoporre a regolari tagliandi. Oggi è pronta a denunciare l'azienda che l'ha prodotta, perché trova inconcepibile che vengano spacciate come macchine “nuove, tecnologiche, sicure”, delle auto che "di sicuro non hanno nulla". L'attivista ha trovato anche pessimo il servizio di soccorso e si riserva di ricorrere alle vie legali anche in questo caso.