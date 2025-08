Morta Kelley Mack, l’attrice di The Walking Dead aveva solo 33 anni: colpita da un tumore raro al sistema nervoso

L’attrice di The Walking Dead Kelley Mack è morta all’età di 33 anni. È scomparsa il 2 agosto dopo aver lottato contro il cancro, come annunciato dalla sua famiglia su Instagram. Le era stato diagnosticato un glioma del sistema nervoso centrale. “Una luce così brillante e ardente è tramontata nell’aldilà, dove prima o poi tutti noi dovremo andare”, hanno scritto con estremo dolore i suoi parenti in un post IG con una sua foto in primo piano.

L'attrice di The Walking Dead Kelley Mack è morta all'età di 33 anni. Il suo vero nome all'anagrafe era Kelley Lynne Klebenow ed è scomparsa il 2 agosto dopo aver lottato contro il cancro, come annunciato dalla sua famiglia su Instagram. Le era stato diagnosticato un glioma del sistema nervoso centrale. "Una luce così brillante e ardente è tramontata nell'aldilà, dove prima o poi tutti noi dovremo andare", ha scritto con estremo dolore sua sorella Kathryn Mackin in un post IG sul profilo pubblico dell'attrice. I funerali si terranno a Glendale, Ohio , il 16 agosto, e successivamente ci sarà una commemorazione per i suoi amici e colleghi che vivono nei dintorni di Los Angeles.

La scoperta di avere una rara forma di cancro

Il glioma del sistema nervoso centrale è una neoplasia cerebrale che origina nel cervello o nel midollo spinale, che intacca gradualmente le funzioni neurologiche. Kelley Mack aveva condiviso il momento della diagnosi sui social, scrivendo dal letto di ospedale: "A settembre mi sono trasferita in un nuovo appartamento con il mio ragazzo, Logan. Per un mese ho sofferto di dolori lombari persistenti e pensavo di avere un'ernia del disco. Qualche settimana dopo, ho iniziato ad avere prurito neuropatico al quadricipite destro. Poi sono iniziati i dolori lancinanti alle gambe e alla schiena, che mi hanno costretto a dormire su una poltrona reclinabile per un mese, perché sdraiarmi era troppo doloroso". Il racconto prosegue con la scoperta del male a seguito di una risonanza magnetica: "La vigilia del giorno del Ringraziamento mi sono sottoposta d'urgenza a una risonanza magnetica in ospedale, che ha rivelato una massa anomala nel midollo spinale. Facciamo un salto in avanti fino ad oggi: mi è stato diagnosticato un glioma diffuso della linea mediana, un tipo estremamente raro di astrocitoma". Una rara forma di cancro che inizia come tumore al cervello o nella colonna vertebrale, la diagnosi è particolarmente devastante poiché i gliomi diffusi della linea mediana crescono rapidamente, come riferisce il National Cancer Institute.

L'annuncio su Instagram: "Coraggiosa fino all'ultimo salto verso Dio"

Kelley Mack era stata un'attrice di ‘The Walking Dead', ‘Chicago Med' e ‘9-1-1'. La notizia della sua morte è stata data sul suo profilo ufficiale Instagram dalla sorella Kathryn Mack: “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così brillante e fervente è transitata nell'aldilà, dove tutti noi prima o poi dobbiamo andare". Con lei, sabato scorso quando è venuta a mancare, anche la madre Kristen e la zia Karen: “Kelley si è già manifestata a molti dei suoi cari sotto forma di farfalle. Mancherà così tanto, che le parole non possono esprimerlo. Vorrebbe che tutti voi sapeste quanto vi ama. E come sua sorella, voglio che sappiate tutti quanto fosse coraggiosa quella tosta, soprattutto quando ha deciso di fare il salto per riunirsi a Dio”.