I funerali di Patrizia Caselli il 12 giugno, sulla malattia disse: “Inaspettata, non sono pronta a lasciare niente”

I funerali di Patrizia Caselli si terranno venerdì 12 a Milano. La conduttrice tv, scomparsa a 66 anni, aveva raccontato da Monica Setta la diagnosi di carcinoma polmonare, a distanza di pochi mesi da un’altra intervista, sempre nel salotto della giornalista.

Conduttrice tv e attrice, Patrizia Caselli si è spenta nella giornata di martedì 9 giugno, all'età di 66 anni. Volto di diversi programmi televisivi, ma da qualche tempo lontano dal piccolo schermo, nel 2024 intervistata dal Corriere della Sera e poi a Storie al Bivio di Monica Setta aveva parlato del tumore al polmone al terzo stadio che le era stato diagnosticato. I funerali si terranno a Milano venerdì 12 giugno alle 14:45 nella chiesa di Gesù del Buon Pastore.

Il racconto della malattia in tv

Il 3 giugno 2024 Patrizia Caselli torna nello studio di Storie di Donne al Bivio, la trasmissione condotta da Monica Setta nella quale era stata ospite solo qualche mese prima, parlando dei suoi amori, di quelle situazioni di vita che in più occasioni l'avevano portata a compiere scelte difficili. La conduttrice tv ammette di aver pensato alla giornalista per raccontare cosa le stesse capitando:

Mi è stato diagnosticato un tumore al polmone, sono stata operata, però non basta, è particolarmente accanito e in questo momento sto facendo chemioterapia. Come capita a tante persone, uomini e donne, che fanno la nostra professione, io ho deciso di parlarne, perché è nella mia natura essere sincera e trasparente. Non sarei riuscita a non condividere questa notizia. È stato del tutto inaspettato. Non avevo nulla, era asintomatico, ma meno male avevo dei medici vicino a me così pignoli, mi hanno fatto una tac. Non era piaciuta un rx torace, mi hanno fatto fare una tac, era dubbia, da lì siamo andati alla pec, che ci ha detto ben altro. La biopsia ci ha confermato il carcinoma polmonare.

Caselli racconta di aver accolto la notizia con un'enorme confusione, impreparata sul da farsi, ha poi trovato chi si occupasse del suo caso al Policlinico di Milano "un team di chirurgia toracica, specializzato in trapianti" spiega. Poi, parlando anche di come abbia trovato il coraggio di dirlo a suo figlio:

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È vero che tutto è migliorabile, ma io ho trovato nella sanità pubblica, va detto che è un'eccellenza, perché tutto ha funzionato. Quando ho avuto questa diagnosi non sapevo a chi portarla. Ho pensato "adesso da chi vado". Ho già cominciato la chemioterapia, finirà tra qualche mese, sarà lunghetta. Il momento più difficile è stato dirlo a mio figlio, perché non sai come…lui aveva colto che c'era qualcosa, infatti me l'ha detto, e poi mi ha detto "aspettavo che me ne parlassi tu. Mamma ce la faremo, anche questa volta".

L'intervista poco dopo la scoperta del tumore: "Sono terrorizzata"

Solamente un giorno prima dell'intervista nel programma di Rai2, Patrizia Caselli aveva rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui disse di essere spaventata dal carcinoma: "Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio". A Candida Morvillo disse di non avere un dato sulle sue speranze di vita: "Continuo a chiederlo al medico e non riesco a trattenere il dato che mi dà. Al Policlinico di Milano". La giornalista le chiese se si fosse mai chiesta perché questa cosa fosse capitata a lei: "Mi sono chiesta: in una vita sola, anche questo? E poi ho pensato: però, è tutta esperienza".