È morta Patrizia Caselli a 66 anni, l’attrice e conduttrice tv aveva un tumore al terzo stadio

È morta all’età di 66 anni Patrizia Caselli, nel 2024 le era stato diagnosticato un carcinoma polmonare. Attrice e conduttrice tv, aveva iniziato la sua carriera con la pubblicità, passando per le tv private milanesi.

È morta nella giornata di ieri, 9 giugno, all'età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, ma da diverso tempo lontana dal piccolo schermo. Nel 2024, intervistata dal Corriere della Sera, aveva raccontato di aver ricevuto una diagnosi di carcinoma polmonare al terzo stadio. "Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio" aveva raccontato nel corso dell'intervista, nella quale aveva dichiarato di aver iniziato anche la chemioterapia, dopo un intervento a seguito del quale le era stato asportato mezzo polmone e dei linfonodi in metastasi. Lascia il figlio Francois di 19 anni.

L'inizio della carriera e l'incontro con Walter Chiari

Lo scorso 13 maggio aveva compiuto 65 anni. Era nata a Udine ed era arrivata nel mondo dello spettacolo attraverso la pubblicità e al cinema con Nanni Loy. Dopodiché riuscì a farsi strada nelle televisioni locali lombarde, diventando uno dei volti più noti della tv privata milanese. È proprio a Telealtomilanese, infatti, che incontrò Walter Chiari, con il quale oltre che un sodalizio lavorativo iniziò una lunga relazione sentimentale. Quando si conobbero aveva appena 19 anni mentre il noto personaggio tv 36, nel raccontare il loro legame Caselli disse: "Bisognava farsi spazio come nel gioco delle tre sedie. C'erano altre donne. Per ufficializzare, c'è voluto tempo". Il loro fu un amore lungo, anche se tormentato, finito a causa dei numerosi tradimenti di Chiari. Nel frattempo, sempre al fianco di Walter Chiari, aveva iniziato una tournée teatrale che la portò in giro per l'Italia.

Il lavoro in Rai e la scelta di seguire Bettino Craxi

La conduttrice arrivò ad Antenna 3 Lombardia, dove condusse Mezzogiorno di gioco, che la portò presto anche in Rai. Nel 1987, infatti, arrivò su Rai2 con Bella d'estate, sempre affiancata da Walter Chiari, poi lavorò accanto a Gigi Sabani e Luciano Rispoli tra gli Anni Ottanta e Novanta. Condusse anche l'antesignano de La Vita in diretta, ovvero Detto fra noi, un programma nel pomeriggio di Rai2 con Piero Vigorelli. Nel 1994, però, abbandonò la sua carriera televisiva per seguire Bettino Craxi ad Hammamet, dal momento che i due avevano una relazione sentimentale. Stette al suo fianco fino agli ultimi giorni della sua vita. Era torna al cinema, piuttosto di recente, diretta dal regista Ettore Pasculli. Tanti i ricordi che popolano la sua pagina Facebook per rivolgerle un ultimo saluto.