“Raffaella Carrà tolse il saluto ad Antonella Clerici perché a suo dire fu scorretta”: il retroscena di Angelo Perrone

Angelo Perrone ha ricordato Raffaella Carrà. Il 18 giugno, l’artista avrebbe compiuto 83 anni. L’agente e suo grande amico ha parlato anche del rapporto che la conduttrice aveva con le sue colleghe.

Antonella Clerici e Raffaella Carrà

Il 18 giugno ricorre il giorno del compleanno di Raffaella Carrà. L'artista, che si è spenta il 5 luglio 2021, avrebbe compiuto 83 anni. L'agente Angelo Perrone, a cui la conduttrice era particolarmente affezionata, ha tracciato un suo ritratto. Tra gli aneddoti raccontati, anche alcuni meno risaputi come un momento di distanza da Antonella Clerici e la stima per Silvia Toffanin.

Angelo Perrone era legato a Raffaella Carrà da un rapporto di stima e affetto iniziato quando era ancora ventenne. In più occasioni, la conduttrice parlò pubblicamente di lui e elogiò il modo in cui svolgeva il suo lavoro. Su LaPresse, l'agente ha ricordato l'artista, che per decenni è stata un vero e proprio pilastro dello spettacolo italiano e non solo. Perrone ha spiegato che Raffaella Carrà, con i suoi colleghi, aveva perlopiù un rapporto "formale" ma a volte anche "di stima".

Raffaella Carrà avrebbe compiuto 83 anni il 18 giugno

Raffaella Carrà avrebbe confidato a Perrone che aveva sentito rinascere in lei il desiderio di tornare in Italia, quando Mara Venier la intervistò in Spagna. Dodici mesi più tardi era alla conduzione della prima edizione di Carramba che sorpresa. Il rapporto con Antonella Clerici, invece, avrebbe attraversato anche delle turbolenze: "Ad Antonella Clerici tolse il saluto per un periodo perché, secondo lei, non era stata corretta a fare il sequel di un suo show, ‘Sogni’, con la sua stessa equipe, senza avvisarla". Questa delusione, secondo quanto sostiene l'agente, si sarebbe poi concretizzata con un gesto ben preciso: "Preferì andare ospite dal competitor ‘Io canto’ condotto da Gerry Scotti piuttosto che a ‘Ti lascio una canzone’". Sogni, il programma condotto da Raffaella Carrà, andò in onda su Rai1 nel 2004 e aveva il compito di realizzare i desideri degli spettatori. Nel 2006, sempre su Rai1, andò in onda Il treno dei desideri, trasmissione condotta da Antonella Clerici che aveva in linea di massima lo stesso scopo di Sogni.

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L'artista provava grande affetto per Loretta Goggi. In fondo, come rimarca lo stesso Perrone, le due avevano debuttato insieme nel mondo del varietà intorno agli anni '70. Infine, Raffaella Carrà avrebbe espresso la sua stima per un volto di Canale5: "Stimava molto Silvia Toffanin e le sue interviste garbate, come le definiva lei. Solo per questioni logistiche non riuscì ad andare a ‘Verissimo’ ma le piaceva molto”.