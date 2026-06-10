Patrizia Caselli amò Walter Chiari e Craxi, poi il matrimonio con Alberto Bossi e il figlio adottivo Francois

All’età di 19 anni Patrizia Caselli ebbe una relazione con Walter Chiari durata 8 anni. Fu poi l’ultima compagna di Bettino Craxi e gli rimase accanto negli ultimi anni di vita ad Hammamet, fino alla morte nel 1990. Successivamente si sposò con il. medico Alberto Bossi e insieme adottarono il figlio Francois.

Patrizia Caselli è morta il 9 giugno all'età di 66 anni. Da anni lontana dalla tv, la conduttrice e attrice nel 2024 aveva ricevuto la diagnosi di tumore al terzo stadio. Nel corso della sua vita, appena 19enne, ebbe una relazione con Walter Chiari durata 8 anni. Fu poi l'ultima compagna dell'ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, decidendo di ritirarsi dal piccolo schermo per stargli accanto negli ultimi anni ad Hammamet. Dopo la sua morte nel 1990, si sposò con il medico Alberto Bossi e adottò un figlio, Francois.

La relazione con Walter Chiari e Bettino Craxi

All'età di 19 anni Patrizia Caselli conobbe Walter Chiari, all'epoca 36enne. "Mi vide in teatro e mi fece chiamare per un provino", raccontò in un'intervista al Corriere della Sera. Il primo incontro a Telealtomilanese, quando nella vita dell'attore c'erano la fidanzata Marina Occhiena e Anna Maria Rizzoli, tanto che Caselli raccontò: "Bisognava farsi spazio come nel gioco delle tre sedie. C'erano altre donne e per ufficializzare c'è voluto tempo". La loro relazione durò dal 1979 al 1987.

Nel 1990 conobbe Bettino Craxi e iniziarono a frequentarsi e circa un anno più tardi scoppiò il caso Tangentopoli. "Ho vissuto il momento più crepuscolare di quest'uomo", ha spiegato la conduttrice a proposito del loro rapporto. Caselli rimase accanto all'ex presidente del Consiglio fino ai suoi ultimi giorni: nel 1994 lasciò la televisione e lo seguì ad Hammamet, dove morì nel 2000. Un viaggio che non fu facile, dal momento che in Turchia c'era anche il resto della sua famiglia, la moglie Anna e la figlia Stefania, con cui i rapporti non erano sereni: "Stavo attenta a non andare nei posti frequentati da Anna. Craxi cercava ogni giorno di pranzare o cenare con me. Ho cambiato casa otto volte: una volta, avevo trovato tutto sottosopra e un machete sul letto".

Il matrimonio con Alberto Bossi e il figlio Francois

Dopo la morte di Bettino Craxi, Patrizia Caselli ritrovò una nuova stabilità sentimentale accanto al medico Alberto Bossi, lontano dalle scene pubbliche. I due si sposarono e costruirono la loro famiglia, scegliendo di adottare un figlio, Francois. Proprio a lui fu indirizzato il primo pensiero della conduttrice dopo la diagnosi di tumore: "Non sono pronta a lasciarlo".