È morta Kelly Lee, la sorella di Jamie Lee Curtis: aveva 69 anni

Kelly Lee Curtis, sorella di Jamie Lee Curtis e figlia di Tony Curtis e Janet Leigh, è morta a 69 anni. L’attrice si è spenta nella sua casa in California.

Grave lutto per Jamie Lee Curtis. Kelly Lee Curtis, sorella maggiore e anche lei attrice, è morta sabato 30 maggio nella sua casa in California, all'età di 69 anni. Lo ha annunciato la stessa Jamie con un post su Instagram, descrivendo la sorella come "la mia prima amica e confidente di una vita". Le cause del decesso non sono state rese note.

"Un caloroso aloha a mia sorella maggiore, Kelly Lee Curtis. Ci ha lasciati questa mattina. A casa sua. Nella natura. In pace". Così Jamie Lee Curtis ha dato la notizia, accompagnando il post con una foto in bianco e nero della sorella da giovane.

Figlia d'arte, una vita tra cinema e televisione

Kelly era la primogenita di Tony Curtis e Janet Leigh, due delle icone più riconoscibili di Hollywood tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Nata a Santa Monica, debuttò davanti alla macchina da presa già nel 1958, in un ruolo non accreditato nel film I Vichinghi, al fianco proprio dei genitori. Tornò in scena insieme a Jamie nel 1983, in Una poltrona per due.

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Nel corso degli anni Ottanta e Novanta, Kelly costruì una carriera televisiva discreta, apparendo in serie come The Equalizer, Hunter, Star Trek: Deep Space Nine e con un ruolo ricorrente nella prima stagione di The Sentinel. Per un periodo lavorò anche come assistente di Jamie su alcuni set cinematografici.

Il ricordo di Jamie Lee Curtis

Nel post, Jamie ha tracciato un ritratto della sorella che va ben oltre la parentela: "Era di una bellezza folgorante e un'attrice di talento. Giocava a cuori in modo spietato, collezionava tartarughe, amava la sua famiglia, la natura, la musica, il mercatino dell'usato, i viaggi." L'attrice premio Oscar ha ricordato anche le radici di Kelly: danese da parte di madre, ungherese-ebraica da parte di padre. Jamie Lee Curtis ha anche sottolineato il suo attaccamento agli Stati Uniti. "Era fiera delle sue origini e una devota patriota americana."

Kelly era conosciuta in famiglia come "Zia Cookie", per i biscotti a mezza luna con mandorle e zucchero a velo che preparava ogni Natale. "Kelly concludeva sempre ogni messaggio con una benedizione ungherese: Isten Veled, Dio è con te. Isten Veled alla mia sorella del sole e della luna, la mia Tai. Ci rivedremo lungo la strada", ha scritto Jamie.