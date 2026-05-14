Grave lutto per Sharon Stone, è morto il fratello Michael a 74 anni: “Si è spento dopo una lunga malattia”

Lutto per Sharon Stone. È morto il fratello maggiore, Michael. Aveva 74 anni, si è spento dopo una lunga malattia. A dare il triste annuncio, è stata l'attrice. Poche, sentite parole, affidate a un post pubblicato su Instagram. Anche Michael Stone era un attore e nel corso della sua carriera aveva avuto anche modo di lavorare accanto alla sorella. Sharon Stone aveva perso un altro fratello, Patrick, nel 2023.

Sharon Stone dà l'ultimo saluto al fratello Michael: il post dell'attrice

Sharon Stone ha pubblicato sui social una foto del fratello Michael, che lei chiamava affettuosamente Mike. Così, ha annunciato la scomparsa del settantaquattrenne: "Mike Stone, il mio fratello maggiore, è morto dopo una lunga malattia. Gli auguriamo di riposare in pace". La vita dell'attrice è stata funestata da tragici eventi. Nel 2021 ha perso il nipotino River, che aveva solo un anno. Nel 2023 è morto Patrick, fratello dell'attrice e padre del piccolo River. Ha avuto un attacco di cuore a 57 anni. In queste ore, la scomparsa di Mike Stone.

Chi era Michael, fratello di Sharon Stone

Anche Michael Stone era un attore. Aveva debuttato al cinema nel 1990 nel film End of the night. Nel 1995, poi, aveva avuto modo di recitare anche al fianco della sorella. Faceva parte del cast del film Pronti a morire con Sharon Stone; Gene Hackman; Russell Crowe e Leonardo DiCaprio. Inoltre, aveva prestato il suo volto a serie tv di grande successo come Beautiful e CSI: Miami. Infine, tra i film a cui aveva preso parte anche L'eliminatore – Eraser con Arnold Schwarzenegger e James Caan. Ma anche Malevolence. L'ultimo film a cui ha preso parte è stato Destinos Opostos, uscito nel 2022. Dopo quell'esperienza, si è ritirato dalle scene. In queste ore è arrivata la notizia della sua morte. Mike Stone si è spento a 74 anni.