È morto il fratello di Sharon Stone: era il padre di River, il nipotino morto a soli 11 mesi Sharon Stone annuncia la morte del fratello Patrick, ad un anno e mezzo dalla morte del nipotino River, proprio il figlio di Partrick, colpito a soli 11 mesi da una grave insufficienza multiorgano. L’uomo, 57 anni, ha avuto un attacco di cuore. “Momento di incommensurabile dolore”, si sfoga l’attrice sui social.

A cura di Giulia Turco

È morto il fratello di Sharon Stone, a 57 anni, a causa di un infarto. A raccontare il dramma per l’attrice, che un anno e mezzo prima ha vissuto il lutto per la morte del nipotino River, proprio il figlio di Patrick, è TMZ. Nel giro di poche ore la tragica notizia è stata confermata anche da Sharon Stone in persona, tramite i social.

Il messaggio di Sharon Stone per il fratello Patrick

“Salve a tutti, questo messaggio è per confermare che sì, ieri abbiamo perso mio fratello Patrick Joseph Stone, a causa di un attacco di cuore. E sì, è lui il papà di River, che abbiamo perso lo scorso anno a soli 11 mesi”, spiega l’attrice in lacrime in un video postato sul suo profilo Instagram. “Come ogni famiglia, voi ringraziamo per il vostro amore e il vostro sostegno in questo momento di incommensurabile dolore e apprezziamo tutte le volte condoglianze”, aggiunge. “Abbiamo subito un’enorme perdita in questi ultimi due anni, come molti di voi. Vi ringrazio molto per l’amore e il sostegno che ci state dimostrando e vi chiediamo solo di continuare ad essere gentili”.

Un anno e mezzo prima è morto il figlio di Patrick

Era agosto del 2021 quando l’attrice annunciava pubblicamente la morte del piccolo River, il nipotino figlio del fratello Patrick colpito da una grave insufficienza multiorgano. In quei giorni Stone sarebbe dovuta essere ospite alla Mostra del Cinema di Venezia e presentare una collezione di Dolce&Gabbana in Italia, ma aveva preferito annullare tutti gli impegni lavorativi per volare negli States e stare vicino alla sua famiglia. Da diversi giorni infatti il piccolo River era stato ricoverato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni erano sembrate molto gravi sin da subito. "Lo abbiamo trovato così nella culla. Pregate per lui, abbiamo bisogno di un miracolo", aveva chiesto pubblicamente l'attrice mostrando sui social una straziante foto del piccolo.