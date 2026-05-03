È morto Beau Starr, l’attore era tra i protagonisti della saga Halloween e di Quei bravi ragazzi

È morto all'età di 81 anni, l'attore Beau Starr, noto per aver interpretato ruoli importanti nella saga horror Halloween, oltre ad essere stato tra i volti dell'iconico film Quei bravi ragazzi, dove dava voce al padre di Henry Hill. A dare notizia della sua dipartita è stato il fratello Mike Starr, come rivelato da Tmz.

La carriera da atleta nel football

Prima di diventare un attore, Beau Starr ha avuto una florida carriera sportiva. Nato il 1°settembre 1944 a New York, da giovane è stato un giocatore di football a livello professionistico, infatti ha giocato in squadre come i New York Jets, presenziando anche nei campionati canadesi e statunitensi. Dopo questa parentesi sportiva, poi, è arrivata la recitazione. Era sul finire degli Anni Settanta e l'inizio degli Anni Ottanta quando fece la sua prima apparizione a teatro e poi in televisione. Da quel momento, il suo è stato uno dei volti più noti tanto del piccolo quanto del grande schermo.

Le principali apparizioni tra cinema e tv

Al cinema, infatti, lo si può ricordare in uno dei suoi primi lavori, ovvero Hanky Panky-Fuga per due di Sidney Poitier. Tra i ruoli in cui lo si ricorda maggiormente, c'è quello dello sceriffo Ben Meeker, nella saga horror Halloween, più precisamente nei film Halloween 4-Il ritorno di Michael Myers e Halloween 5-La vendetta di Michael Myers, rispettivamente usciti nelle sale nel 1988 e il 1989.

L'anno successivo, poi, gli è stato affidato un personaggio importante nel film di Martin Scorsese, ovvero Quei bravi ragazzi. Interpretava, infatti, il padre di Henry Hill, protagonista del film, che è interpretato da Ray Liotta. A questo proposito, saputa la notizia della scomparsa, l'attore Christopher Serrone, che dava il volto a Henry Hill da giovane ha voluto ricordare Beau descrivendolo come "un grande uomo". Non mancano, poi, apparizioni televisive. Come la serue A-Team, Tre cuori in affitto e Due South-Due poliziotti a Chicago, in cui interpreta il tenente Harding Welsh