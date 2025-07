È morta Joanna Bacon, l’attrice di Love Actually aveva 72 anni

Joanna Bacon, attrice britannica conosciuta soprattutto per il ruolo della madre di Natalie nel film Love Actually – L'amore davvero, è scomparsa a causa di un cancro il 14 giugno all'età di 72 anni. A darne notizia è stata la compagnia teatrale britannica Harlow Theatre Company con cui l'artista collaborava dal 1978. I funerali si sono tenuti il 15 luglio.

L'annuncio della scomparsa di Joanna Bacon

La Harlow Theatre Company ha espresso il cordoglio per la dipartita di Joanna Bacon tramite una nota:

È con grande tristezza che informiamo i nostri membri, passati e presenti, della scomparsa di Jo Bacon. Molti la ricorderanno per la sua energia travolgente, la sua ironia, il suo entusiasmo contagioso e il suo straordinario talento naturale come attrice.

E infine: "Jo ci mancherà profondamente. Ha continuato a sostenere la compagnia anche negli ultimi anni, partecipando alle nostre produzioni con passione e occhio critico. Sempre pronta a offrire un consiglio, un elogio, un pensiero. Grazie, Jo. Riposa in pace, cara".

La carriera di Joanna Bacon

A teatri Bacon interpretò diversi ruoli importanti, da Portia ne Il mercante di Venezia, a Maddie in Dirty Linen e Beverly in Abigail’s Party. Sul piccolo schermo, invece, si è distinta per la sua partecipazione in diverse celebri serie TV britanniche come EastEnders, Casualty, Prime Suspect, The Bill, Pie in the Sky, Little Britain, A Touch of Frost e New Tricks. Il suo ruolo più noto al cinema è quello in Love Actually – L'amore davvero, film cult del 2003 dove compare in una scena con Hugh Grant – che interpreta il Primo Ministro – e che bussa alla sua porta cercando la figlia Natalie.

Joanna Bacon e l’attrice Cynthia Nixon partecipano alla proiezione in concorso del film A Quiet Passion durante la 60ª edizione del BFI London Film Festival

Negli ultimi anni aveva recitato nella serie Breeders come Jackie e in Moonflower Murders insieme a Lesley Manville. Era inoltre prevista tra i membri del cast della prossima stagione della serie comica di Sharon Morgan Mandy.