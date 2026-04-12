Morto John Nolan, l’attore aveva 87 anni: era lo zio di Jonathan e Christopher Nolan

John Nolan è morto all’età di 87 anni Attore noto soprattutto per i suoi ruoli in Batman e Person of Interest, è lo zio di Jonathan e Christopher Nolan. Lascia la moglie, l’attrice Kim Hartman , i figli Miranda e Tom e due nipoti.

John Nolan è morto all'età di 87 anni. Attore noto soprattutto per i suoi ruoli in Batman e Person of Interest, è lo zio di Jonathan e Christopher Nolan. Lascia la moglie, l'attrice Kim Hartman , i figli Miranda e Tom e due nipoti. Lo riporta il quotidiano locale britannico Stratford-Upon-Avon Herald.

Nella sua carriera, fra gli altri ruoli, ha interpretato con lo straordinario Christian Bale quello di Douglas Fredericks, membro del consiglio di amministrazione della Wayne Enterprises, in Batman Begins del 2005 e in Il cavaliere oscuro – Il ritorno del 2012, due film di enorme successo. Nolan è sempre stato molto dedito alla recitazione e altrettanto attaccato alla famiglia, tanto da voler collaborare spesso con i suoi nipoti Jonathan e Christopher Nolan. Celebri sono state le interpretazioni per quest'ultimo, con il quale aveva una particolare intesa artistica: in primis nel thriller poliziesco "Following" nel 1998 e poi nel celebre, e anche molto acclamato da pubblico e critica, film di guerra Dunkirk nel 2017. Per il nipote Jonathan invece ha vestito i panni dell'ex agente dell'MI6 John Greer nella seconda stagione di Person of Interest nel 2013 e ha voluto dare il suo contributo anche dietro la macchina da presa, curando oltre una ventina di episodi. Non solo cinema e serie tv, il teatro ebbe nella carriera di John Nolan un ruolo fondamentale.

Nella sua filmografia, includente anche collaborazioni breve e mini serie, figurano anche quelle della BBC del 1970 dal titolo Daniel Deronda, "Doomwatch" tra il 1970 e il 1971, in cui interpretava lo scienziato Geoff Hardcastle nelle prime due stagioni, e infine Nick Faunt nel 1973 nella miniserie di ITV "Shabby Tiger". La sua ultima apparizione è del 2024 ed è collegata a un episodio di Dune: Prophecy, una serie televisiva statunitense, prequel/spin-off del film Dune.