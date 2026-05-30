Samira Lui a La Ruota della fortuna: “Ho solo un fidanzato”, la risposta allo sfottò di Gerry Scotti

La puntata de La ruota della fortuna di ieri, venerdì 29 maggio, ha riservato grandi emozioni nell’access prime time. In partenza c’è stato uno dei soliti siparietti tra i “soci” Gerry Scotti e Samira Lui. Il conduttore le ha detto di essere ormai “la fidanzata d’Italia” e la ragazza ha risposto: “Io ho un solo fidanzato”, riferendosi a Luigi Punzo.

La puntata de La ruota della fortuna di ieri, venerdì 29 maggio, ha riservato grandi emozioni nell'access prime time. Alla fine, il campione è stato Armando con un montepremi di 20.900 euro, al quale ha aggiunto solo 100 euro nel gioco finale, chiudendo a 21.000 euro. In partenza però c'è stato uno dei soliti siparietti tra i "soci" Gerry Scotti e Samira Lui. Il conduttore le ha detto di essere ormai "la fidanzata d'Italia" e la ragazza ha risposto: "Io ho un solo fidanzato", riferendosi al suo compagno (e a quanto dicono, presto marito) Luigi Punzo.

La protezione dei confronti della sua vita privata è da sempre un punto cardine per Samira Lui, tant'è che il suo amore duraturo e solido con Luigi Punzo non finisce spesso al centro di particolari pettegolezzi o pagine scandalistiche. Stanno insieme dal 2019, anno in cui il sentimento prese vita durante un servizio fotografico a Formentera. Da allora, indivisibili, si sono accompagnati mano nella mano in quello che è stato maggiormente il percorso professionale della Lui, che da varie ospitate all'edizione del Grande Fratello fino al successo con La ruota della fortuna lo ha avuto sempre al suo fianco.

Samira Lui e Luigi Punzo

Chi è vicino a loro racconta di un amore arioso, basato sul rispetto e sul sostegno, non a caso il modello napoletano spesso si aggirerebbe nei corridoi de La ruota per darle supporto dietro le quinte. "Molti bambini dicono di essere fidanzati con me, questo sì, mi fa molto piacere quando me lo dicono", ha aggiunto, spostando il discorso sull'affetto che il target dei piccolissimi riserva al programma di Canale 5, soprattutto nello spazio dedicato al mondo degli animali. Il matrimonio tra Samira Lui e Punzo è dietro l'angolo da un po', ma al momento pare sia stato rimandato per offrirle la piena possibilità di cavalcare l'onda giusta, arrivata dopo anni di gavetta. Della serie: sono treni che passano una volta sola, meglio saltare su e rimanere attaccati al proprio posto in prima classe.