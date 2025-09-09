Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui è un concierge di lusso e modello

Luigi Punzo, 27 anni, concierge di lusso e modello, è il fidanzato di Samira Lui. Tra loro fu un colpo di fulmine e sono una coppia da 7 anni. Sognano un futuro insieme, sposandosi e avendo dei figli insieme.

Luigi Punzo è il fidanzato di Samira Lui, co-conduttrice de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti. Stando alle informazioni che si hanno sul suo conto, ha 27 anni e lavora come concierge di lusso e modello. I due sono una coppia da 7 anni, vivono la loro vita privata lontano dai riflettori e sognano di costruire un futuro insieme.

Chi è Luigi Punzo, modello e concierge di lusso

Stando alle informazioni che si hanno sul suo conto e che lui riporta sui suoi social, Luigi Punzo ha 27 anni e lavora come concierge di lusso, oltre che come modello. Si occupa di organizzare esperienze esclusive per clienti vip e personaggi noti, in particolare del noleggio di yacht di lusso, ville e jets. Si sposta spesso per lavoro tra l'Italia, in particolare Milano, Capri e Porto Cervo, e Formentera, Ibiza, Mykonos e St.Tropez. Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 20mila followers, condivide foto del suo lavoro e con la fidanzata Samira Lui.

Luigi Punzo

Come si sono conosciuti e la nascita dell’amore

Luigi Punzo e Samira Lui sono una coppia dal 2018. Il loro amore dura quindi da 7 anni e il primo incontro avvenne a Formentera, città che il modello frequenta spesso per lavoro e anche come meta di vacanze. "Tra noi è stato amore a prima vista, ci conoscemmo a Formentera. Fu un impatto forte, mi sono innamorato subito", raccontò lui ospite di Verissimo nel 2023. Tra loro fu un colpo di fulmine e ben presto si resero conto di voler costruire un futuro insieme.

Samira Lui e Luigi Punzo

I progetti di Samira Lui e Luigi Punzo: il matrimonio e i figli

Samira Lui e Luigi Punzo sognano un futuro insieme e il matrimonio fin da quando si sono conosciuti. Ospiti insieme di Verissimo nell'ottobre del 2023, avevano parlato dell'amore che li unisce e dei progetti che vogliono realizzare. "Da quando ho visto lei ho iniziato a vedere il futuro. Spero di arrivare lontano con lei, ai nostri obbiettivi", aveva dichiarato il modello nel salotto di Silvia Toffanin. "Guardiamo insieme quel punto fisso, il matrimonio. Sono tanti obiettivi, anche piccoli, ma insieme", aveva aggiunto lei.