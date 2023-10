Samira Lui e la sorpresa dal fidanzato Luigi Punzo: “Con lei vedo il futuro, sogniamo il matrimonio” Samira Lui ospite di Verissimo ieri, domenica 29 ottobre, ha parlato della sua vita e del desiderio di poter incontrare suo padre un giorno. Poi ha ricevuto una sorpresa dal fidanzato Luigi Punzo: “Sei la cosa più bella che mi sia capitata nella vita, spero di arrivare lontano con te”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Samira Lui ospite di Verissimo domenica 29 ottobre 2023 ha parlato della sua vita, del suo percorso al Grande Fratello e dell'amore che prova per il fidanzato Luigi Punzo. "Sogniamo il matrimonio e di raggiungere insieme tanti piccoli obiettivi" ha raccontato l'ex gieffina dopo aver ricevuto una sorpresa da lui in studio.

La sorpresa dal fidanzato Luigi Punzo

"Luigi è una persona rara. Lui mi ha capita e amata dal primo giorno, mi fa sorridere. Lui non vuole mai nulla in cambio. Lo fa perché gli viene dal cuore. Sono molto innamorata". Samira Lui a Verissimo ha parlato dell'amore che prova per il fidanzato prima di accoglierlo al suo fianco, in studio. Stanno insieme da cinque anni. "Lei è tanto bella fuori e tanto bella dentro. È molto dolce. Tra noi è stato amore a prima vista, ci conoscemmo a Formentera. Fu un impatto forte, mi sono innamorato subito. Da quando ho visto lei ho iniziato a vedere il futuro" ha commentato lui. "Mamma non ha mai voluto nessuno a casa, lui è il primo e ultimo" ha continuato lei prima di ricevere una dichiarazione d'amore:

Amore mio, sei la cosa più bella che mi sia capitata nella vita. Provo un amore così forte che non me lo sarei mai aspettato. Spero di arrivare lontano con te, di arrivare ai nostri obiettivi. Sappiamo quanti sacrifici facciamo, per arrivare a quel grande obiettivo che desideriamo da sempre. Ti amo.

"Il nostro sogno racchiude il nostro percorso. Guardiamo insieme quel punto fisso, il matrimonio. Sono tanti obiettivi, anche piccoli, ma insieme" ha continuato. "Ogni cosa viene al momento giusto".

L'adolescenza e la prima telefonata al padre

Samira Lui ha raccontato la sua storia a Silvia Toffanin. Cresciuta con la mamma e la nonna, oggi sogna di poter incontrare suo padre. "Noi non navigavamo nell'oro, mamma lavorava tanto e io stavo con la nonna. A volte la sera la vedevo disperata, era una fatica arrivare a fine mese. Lei non voleva mai farmelo vedere, ma io lo vedevo. Questa cosa mi faceva male al cuore". Sul papà, che a 23 anni iniziò a cercare, ha continuato:

Mamma mi ha sempre parlato di papà, però non avevo mai visto una foto, nulla. A 18 anni decisi di avere delle curiosità, così iniziai a dire "Mamma ma secondo te dov'è?". Lei non ha rapporti con lui da prima che io nascessi. Mamma rimase sola quando era incinta, lui non era pronto ad affrontare una figlia, era spaventato. Chiesi di poter vedere una sua foto. A 23 anni decisi di cercarlo, parlammo al telefono ma non ci siamo mai visti.

L'ex concorrente del GF ha continuato spiegando che il suo papà "abita ad un'ora da casa", "Mi sono sentita rifiutata, però ho detto "magari troveremo il modo". Mi ha mandato dei messaggi dicendomi di avermi vista in tv, che mi vuole bene. Ma io non lo conosco. Non voglio nulla che non sia del bene, vorrei condividere delle cose. Se dovesse mai esserci un incontro io l'ultima cosa che vorrei è creare disagio nella sua vita". Poi ha concluso: