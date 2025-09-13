La famiglia di Samira Lui, il legame con i nonni e il padre mai visto: “Voglio conoscerlo, ma non si fa sentire”

Samira Lui è in tv come co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, al fianco di Gerry Scotti. Ospite di Verissimo, ha parlato della sua famiglia: è cresciuta con la madre e i nonni, mentre non ha mai incontrato il padre. “Non ci sentiamo da due anni, avevo espresso il desiderio di vederlo per chiudere un cerchio, ma non voglio niente”, ha chiarito.

Samira Lui sta vivendo il suo ‘momento d'oro' in tv grazie a La Ruota della Fortuna. Ex Miss Italia e concorrente del Grande Fratello due anni ora, è ora co-conduttrice del quiz di Canale 5 al fianco di Gerry Scotti. Per quanto riguarda la sua vita privata, da 7 anni è fidanzata con Luigi Punzo, che vorrebbe diventasse presto suo marito. E ripensando alla sua famiglia, oggi desidera incontrare per la prima volta il padre, che non ha mai visto perché è scappato quando la madre era incinta.

La famiglia di Samira Lui: lo stretto rapporto con i nonni e la madre Doretta

Ospite di Verissimo, nella puntata del 13 settembre, Samira Lui ha parlato della sua famiglia. Nata in un piccolo paesino in privincia di Udine, è cresciuta con la madre Doretta e i nonni materni, che si prendevano cura di lei ogni giorno. "Mi hanno cresciuta perché mia mamma lavorava molto. Finita la scuola, andavo da solo. Ci sono sempre stati, dei pilastri fondamentali per la mia educazione", ha raccontato.

Samira Lui si è poi commossa ascoltando un videomessaggio della madre, che ha parlato del loro stretto legame e commentato anche i commenti degli haters secondo cui la figlia sarebbe rifatta. "Rifatta niente, lei è nata bella", ha detto nel messaggio. "Sono fortunata a essere stata cresciuta da una famiglia grandissima, solo mia mamma. Lavorava come contabile, ma anche in una cooperativa che si occupa di trasporto disabili. Anche io ho lavorato lì dai 16 ai 18 anni, è stata una grande lezioni di vita".

Il desiderio di incontrare il padre mai visto

Samira Lui non ha mai conosciuto il padre, che abbandonò sua madre prima che lei nascesse. L'ex Miss Italia riuscì a sentirlo solo nel 2023, poco prima della sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello. Si scambiarono qualche messaggio, ma da allora più nessun contatto e soprattutto mai un incontro di persona. "Non ci siamo più sentiti, l'ultima volta due anni fa. Io avevo espresso il desiderio di incontrarlo, non voglio niente da lui, ma è solo per chiudere il cerchio", ha spiegato Lui a Silvia Toffanin. Le piacerebbe anche conoscere i suoi fratellastri, di cui le hanno parlato in più occasioni: "Non ci sono stata male, ma la curiosità rimane. Ci sono dei fratellastri, ma non so cosa sanno di me".