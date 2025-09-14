Samira Lui sparita da Instagram: cosa è successo al profilo della valletta di La Ruota della Fortuna

Samira Lui è sparita da Instagram nelle ultime ore. Con un tweet su X ha spiegato perché le è stato sospeso il profilo.

Nelle ultime ore molti utenti social si sono chiesti perché il profilo Instagram di Samira Lui risulta inattivo, quindi irraggiungibile. La valletta de La Ruota della Fortuna, il game show che ha superato le più rosee aspettative diventando il più visto della tv nella fascia access prime time, ha spiegato su X cosa è successo al suo profilo, attualmente sospeso, specificando che sta facendo il possibile per risolvere il problema.

Le parole di Samira Lui dopo la sospensione del profilo Instagram

"Questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la Pagina sia stata rimossa" è la scritta che compare a chi prova ad accedere al profilo Instagram di Samira Lui. Ieri pomeriggio la valletta di Canale5 ed ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di essere stata vittima di sospensione del profilo a causa di una segnalazione.

Con un tweet su X, social a cui sta facendo affidamento dopo essersi trovata senza il suo profilo Instagram, Samira Lui ha spiegato: "Qualcuno di molto gentile e senza grilli per la testa ha avuto la brillante idea di segnalarmi su IG e mi hanno sospeso il profilo, grazie per i tanti messaggi. Stiamo risolvendo".

Il futuro di Samira Lui: "Voglio salire un gradino alla volta"

Ieri Samira Lui è stata ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo. Nella prima puntata della stagione, la valletta del game show di Canale5 ha svelato cosa sogna per il suo futuro, ora che La ruota della fortuna sta ottenendo un enorme successo. Oltre al desiderio di essere circondata "dalle mie persone", grazie alle quali "mi sveglio la mattina felice, lavoro felice e faccio tutto con serenità", intende proseguire la sua ascesa nel mondo della tv. "Voglio fare un gradino alla volta, salendo, nella vita, nella carriera, nell'amore, nella famiglia", le sue parole.