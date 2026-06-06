Samira Lui: “Ringrazio mio padre, anche se la vita non mi ha fatto condividere con lui il cammino”

La conduttrice è stata ospite di Tv Talk, dove è stata premiata come personaggio rivelazione dell’anno. Nei suoi ringraziamenti anche una dedica al padre, scappato prima che lei nascesse e che non ha mai incontrato.

Samira Lui ospite dell'ultima puntata stagionale di Tv Talk fa un bilancio della stagione televisiva che l'ha vista indiscutibile protagonista con il trionfo dell'operazione Ruota della fortuna nell'access prime time di Canale 5. Proprio per queste ragioni è stata premiata dalla trasmissione di Rai3 come personaggio rivelazione dell'anno e lei, in collegamento, ha voluto fare dei ringraziamenti e dedicare il premio all'amore: "Un concetto un po' astratto, banale forse, ma per me non scontato. Parlo dell'amore, qualcosa che di questi tempi mi pare anche trascurato, dovrebbe essere alla base di ogni cosa, anche del proprio lavoro e io ce ne metto tanto".

Samira e la dedica ai genitori

Oltre al ringraziamento ideale, Samira Lui è andata anche nel pratico: "Voglio ringraziare coloro che mi hanno donato la vita, mia mamma che mi è stata sempre a fianco e poi anche in maniera diversa anche a mio padre, anche se la vita non mi ha dato occasione di condividere con lui il cammino, io devo essenzialmente ringraziare anche lui. È anche merito suo se sono qui oggi". I ringraziamenti al padre non sono un dettaglio, perché la figura paterna non è stata presente nella vita della conduttrice.

Samira Lui e l'infanzia senza padre, scappato prima che nascesse

La storia e le origini di Samira Lui erano emerse ai tempi della partecipazione al Grande Fratello. Nell'edizione del 2023, raccontò di essere cresciuta senza il padre, che non aveva mai incontrato. La showgirl, che porta il cognome della madre Doretta Lui, non è mai stata riconosciuta dal padre che scappò dopo che lei era rimasta incinta. Samira Lui non ha mai parlato dei primi anni della sua vita come quelli di un'esperienza drammatica, in quell'occasione aveva infatti spiegato di avere avuto un'infanzia spensierata, sebbene "diversa da tante altre coetanee". Una volta diventata maggiorenne, è stata lei stessa a cercarlo, due anni prima di intraprendere l'avventura al Grande Fratello, attivando ricerche attraverso un amico di famiglia e rimediando il numero di telefono. Il padre però si era rifiutato di incontrarla, nonostante abitasse a "un'ora da casa mia", come rivelato da Samira Lui a Verissimo nell'ottobre del 2023. Il padre, negli anni, si è costruito un'altra famiglia: ha una moglie e tre figli. Solo dopo la loro telefonata, lui le inviò dei messaggi, scrivendola di averla vista in Tv e facendole i complimenti per la sua bellezza: "Ma i suoi figli non sanno che io esisto", aveva spiegato.