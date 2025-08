Perché Samira Lui ha preso il cognome di sua madre e non ha mai conosciuto il padre

Samira Lui è una delle showgirl più chiacchierate del momento: accanto a Gerry Scotti fa compagnia ogni sera agli italiani con il fortunato game show La Ruota Della Fortuna. 27 anni, di Udine, ha origini senegalesi: il volto televisivo, che si classificò terza a Miss Italia nel 2017 ed ex concorrente del Grande Fratello, è nata da mamma italiana e papà senegalese. Ma il padre non lo ha mai conosciuto e due anni fa rivelò che fu lui a non volerla incontrare. In un'intervista a Chi ha raccontato di essere cresciuta con la sua mamma e i suoi nonni a Udine: quando la mamma scoprì di essere incinta, il compagno decise di lasciarla sola, senza riconoscere la figlia. Ecco perché Samira Lui porta il cognome di sua mamma, Doretta Lui.

Il racconto di Samira Lui sul padre che non ha mai conosciuto

La storia e le origini di Samira Lui sono state rese pubbliche ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello. Nell'edizione del 2023, raccontò di essere cresciuta senza il padre, che non aveva mai incontrato. La showgirl, che porta il cognome della madre, non è mai stata riconosciuta dal suo papà che scappò quando Doretta Lui rimase incinta. Nella casa di Cinecittà spiegò di avere avuto un'infanzia spensierata, "ma diversa da tante altre coetanee". Sebbene non abbia mai sentito la sua mancanza, decise di cercarlo due anni prima di intraprendere l'avventura televisiva nel reality. Era da poco maggiorenne quando attivò le ricerche attraverso un amico di famiglia: provò a mettersi in contatto con lui, ma una volta rimediato il numero di telefono, lui si rifiutò di incontrarla, nonostante abitasse a "un'ora da casa mia", rivelò Samira a Verissimo nell'ottobre del 2023. Il padre, negli anni, si è costruito la sua famiglia: ha una moglie e tre figli. Solo successivamente alla loro telefonata, lui le inviò dei messaggi. Samira Lui a Silvia Toffanin nell'ottobre 2023 raccontò che il padre le scrisse di averla vista in tv, e le fece i complimenti per la sua bellezza. "Ma i suoi figli non sanno che io esisto", spiegò.

L'infanzia in campagna e il rapporto con la madre

Samira Lui è cresciuta con la madre, Doretta Lui, e i nonni, a Udine, in campagna. Ricordando la sua infanzia, in un'intervista a Chi, ha raccontato di essere sempre stata una sognatrice: "Mia mamma mi ha aiutata a guardare lontano, facendomi sentire libera. Mi assecondava le passioni, facendo tanti sacrifici". Durante la sua permanenza al Grande Fratello, la showgirl parlò del profondo legame che la univa alla madre, e non riuscì a trattenere il pianto davanti alla lettera che lei le scrisse: "Siamo sempre state fianco a fianco nella vita, abbiamo superato anche momenti difficili ma con tranquillità. Siamo cresciute insieme e abbiamo costruito la nostra diversa normalità".