Beetlejuice 2 si farà: il sequel del film di Tim Burton è quasi ufficiale Tim Burton, Michael Keaton e Winona Ryder sono al centro del progetto. A produrre è la Plan B di Brad Pitt.

Ci eravamo lasciati con Michael Keaton quasi sei anni fa chiedeva pubblicamente di far avanzare i lavori per il sequel di Beetlejuice. Oggi sappiamo che anche Brad Pitt è entrato nella produzione del progetto che dovrebbe rivedere i principali protagonisti del primo film ancora una volta insieme, Tim Burton e Winona Ryder inclusi. La novità più importante è proprio questa: la Plan B Entertainment di Brad Pitt sarà la società principale a produrre Beetlejuice 2.

Il sequel del film di Tim Burton

Tim Burton e Michael Keaton sono al centro del progetto, così come dovrebbero farne parte anche Danny Elfman (colonna sonora), Winona Ryder mentre i contatti sarebbero avviati per Geena Davis. L'unico incerto sarebbe Alec Baldwin, in relazione alle vicende di cronaca che lo hanno coinvolto di recente. Secondo quanto riportato da The Ankler's Hollywood Transom newsletter le riprese potrebbero iniziare già questa estate. Seth Grahame-Smith sarebbe lo sceneggiatore del film. Un anno fa, proprio in relazione a Beetlejuice 2, lo sceneggiatore dichiarò: "Ci siamo parlati io e Tim, ne parlammo già cinque anni fa. È molto difficile perché questo sequel ha 10 milioni di modi per farlo sbagliando e solo quattro modi per farlo bene. Lo sappiamo che è una cosa molto delicata. Adesso sembra che succederà davvero".

La trama di Beetlejuice

In "Beetlejuice", i coniugi Maitland si ritrovano fantasmi dopo essere stati vittima di un incidente d'auto. Quando la loro casa viene acquistata da una bizzarra famiglia, Adam e Barbara nel tentativo di spaventarli si rivolgono a Beetlejuice, un fantasma che di professione fa il "bio-esorcista", ovvero si sbarazza degli umani per dare pace ai fantasmi. Il film è considerato tra i migliori della filmografia di Tim Burton, vincendo anche un Oscar nel 1989 per il Miglior trucco.