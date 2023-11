La figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie si presenta senza cognome del padre: “Zahara Marlie Jolie” In occasione della cerimonia di introduzione alla sorellanza Alpha Kappa Alpha, la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie si è presentata tralasciando il cognome del padre: “Zahara Marley Jolie”. Un gesto che non è passato inosservato e che potrebbe essere sinonimo di un rapporto non più del tutto pacifico con l’attore.

A cura di Elisabetta Murina

Zahara Marley Jolie. È così che la 18enne, figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, si è presenta in occasione della cerimonia di introduzione alla sorellanza Alpha Kappa Alpha, tralasciando il cognome del padre. Un dettaglio che non è di certo passato inosservato sui social e agli occhi di alcuni media americani, come il sito Page Six. La ragazza potrebbe voler seguire le orme del fratello maggiore Maddox, che da circa un anno ha smesso di utilizzare il cognome "Pitt" nei documenti non ufficiali.

I rapporti tra Brad Pitt e la figlia Zahara

Secondo Page Six, questa presa di posizione di Zahara farebbe intendere che i rapporti con il padre Brad Pitt non sono più sereni come un tempo. I due, stando a quanto aveva fatto sapere recentemente una fonte a InTouch Weekly, avevano un legame pacifico anche se non si frequentavano assiduamente, proprio come con il fratello 19enne Pax. Qualcosa però sarebbe cambiato e avrebbe portato la 18enne a presentarsi facendo a meno di menzionare "Pitt" nel cognome. Zahara potrebbe seguire le orme di Maddox: il maggiore dei figli dei "Brangelina", dallo scorso anno, ha deciso di cambiare legalmente il suo cognome e di non usare più quello del padre nei documenti non ufficiali. Una decisione maturata in seguito al divorzio dei genitori, dove lui stesso ha deciso di testimoniare contro il divo di Hollywood nel processo per violenze domestiche intentato dalla madre Angelica Jolie.

Il legame con Vivian, Knox, Shiloh e Maddox

Se il rapporto tra Maddox e il padre Brad Pitt è ormai inesistente dopo la decisione di testimoniare contro di lui, diverso è il legame dell'attore con la diciassettenne Shiloh e con i gemelli quindicenni Viviano e Kons. Una fonte aveva fatto sapere: "Sa di aver perso molto tempo prezioso negli anni della battaglia per la custodia e oggi è determinato a non perdere un solo giorno". Il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt aveva dato vita a una battaglia legale per l'affidamento dei cinque figli avuti insieme. Battaglia nella quale Maddox, il maggiore, aveva testimoniato contro il padre, raccontando di un episodio piuttosto violento.