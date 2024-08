Come sta Pax Jolie dopo l’incidente: “Dimesso dalla terapia intensiva, ora lungo periodo di recupero”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Pax Jolie è stato dimesso dall'ospedale ed è in via di guarigione. A farlo sapere il sito americano People. Il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt era stato ricoverato in terapia intensiva dopo un incidente con la sua bicicletta elettrica a Los Angeles.

Come sta il figlio di Angelina Jolie dopo l'incidente

"Pax è stato dimesso dalla terapia intensiva. Ha subito un trauma complesso e ora inizia il lungo percorso di recupero e terapia fisica", ha fatto sapere una fonte al sito americano. Il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt era stato ricoverato dopo un incidente in bicicletta elettrica a Los Angeles. Il ragazzo non è in pericolo di vita, è stato dimesso e ora dovrà affrontare un periodo di recupero fisico. A stargli accanto in ospedale, fa sapere People, la mamma Angelina Jolie. Sia Pax che l'attrice "sono profondamente grati per l'intervento rapido e salvavita dei primi soccorritori e per le straordinarie cure mediche che ha ricevuto". Anche il resto della famiglia ha mostrato vicinanza al 20enne dopo l'accaduto. "Sono andati a trovarlo e aiutarlo, sono tutti molto uniti", fa sapere la fonte.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto aveva fatto sapere TMZ, lo scorso 30 luglio Pax Jolie Pit era a bordo della sua bicicletta elettronica quando si è scontrato con una macchina ferma a un incrocio. L'autista dell'auto sarebbe subito corso in suo soccorso. Il 20enne non indossava il casco e, per questo, avrebbe subito una piccola emorragia cerebrale. I testimoni che hanno assistito all'impatto hanno raccontato che il ragazzo lamentava dolori all'anca e sembrava essersi ferito alla testa. I l figlio dell'attore era stato ricoverato subito in terapia intensiva, ma le sue condizioni non sono apparse gravi.