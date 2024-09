video suggerito

Brad Pitt a Venezia 2024 con Ines De Ramon, anche Paul Wesley (ex di lei) volta pagina con la nuova fidanzata Brad Pitt ha presentato ufficialmente a Venezia la nuova compagna Ines De Ramon, con la quale fa coppia fissa da circa un anno. Nel frattempo, anche l'ex marito di lei, Paul Wesley, volta pagina con la Natalie Kuckenburg.

A cura di Stefania Rocco

Il Festival del Cinema di Venezia 2024 ha rappresentato un’occasione per Brad Pitt per presentare ufficialmente la nuova compagna Ines De Ramon. Non si tratta di una sconosciuta: Ines è la ex moglie di un uomo molto noto, anche lui un attore: Paul Wesley, l’indimenticabile Stefan Salvatore della serie tv The Vampire Diaries. Anche Wesley, come la ex moglie, ha ormai voltato pagina: accanto a lui da circa un anno c’è la modella Natalie Kuckenburg.

La storia d’amore tra Paul Wesley e Ines De Ramon

La relazione tra Wesley e De Ramon cominciò all’epoca in cui l’attore era all’apice della carriera, dopo i legami con le colleghe Torrey DeVitto e Phoebe Tonkin (anche lei nel cast di The Vampire Diaries nel ruolo di Hayley Marshall). I due si sposarono nel febbraio 2019 per poi annunciare la separazione nel settembre 2022. Secondo una serie di indiscrezioni, ad allontanare i due sarebbe santa proprio la conoscenza tra la modella e Brad Pitt, il divo hollywoodiano con il quale oggi Ines fa coppia fissa. Proprio il rapporto nato con l’attore avrebbe spinto Wesley a chiedere il divorzio. Ufficialmente, i due hanno citrato differenze caratteriali apparentemente inconciliabili quali origine della crisi che li ha portati ad allontanarsi.

Chi è Natalie Kuckenburg, la nuova compagna di Paul Wesley

Dopo l’inizio della storia d’amore tra Ines e Pitt, anche Wesley ha voltato pagina: accanto a lui c’è da circa un anno un’altra modella: la splendida Natalie Kuckenburg, conosciuta nel novembre 2022 a pochi mesi dalla separazione. Ha 24 anni e vanta origini brasiliane e tedesche, cui è profondamente legata. Apparentemente, non ha avuto altre relazioni con personaggi noti nel mondo del cinema e dello spettacolo. Da tempo compare nelle foto postate da Wesley sui social, a conferma del fatto che i due intendono vivere alla luce del sole il loro legame.