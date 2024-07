video suggerito

Chi è Ines De Ramon, la fidanzata di Brad Pitt è una celebre designer di gioielli Ines De Ramon ha 30 anni ed è una designer di gioielli, attualmente vice-presidente di Anita Ko, un prestigioso marchio di gioielli conosciuto a livello internazionale. È la compagna di Brad Pitt da novembre 2022.

Ines De Ramon è una rinomata designer di gioielli, celebre per il suo lavoro nell'industria della moda e del lusso. Di origini svizzere, Ines ha 30 anni e ha saputo costruirsi una carriera solida nel mondo della gioielleria. Attualmente, è vice-presidente di Anita Ko, un prestigioso marchio di gioielli conosciuto a livello internazionale. Ines e Brad Pitt stanno insieme da circa un anno. L'ultima uscita pubblica è stata a gennaio 2024, durante una serata di gala a Beverly Hills.

Chi è Ines De Ramon, designer di gioielli e vice-presidente di Anita Ko

Ines De Ramon è la nuova fidanzata di Brad Pitt nonché vice-presidente del marchio di gioielli di lusso Anita Ko. È nata il 19 dicembre 1992 nel New Jersey, ma è di origini svizzere. Si è laureata in Economia Aziendale presso la prestigiosa Università di Ginevra. In passato ha lavorato anche per Christie's e per il gioielliere svizzero De Grisogono, col quale si è formata nell'ambito del luxury. Ines De Ramon è una donna che ha saputo unire creatività e spirito imprenditoriale.

Il matrimonio finito con l’ex marito Paul Wesley

Ines De Ramon è stata sposata con Paul Wesley, l'attore di The Vampire Diaries. I due si erano sposati nel 2019. La relazione è terminata a settembre del 2022, proprio l'attore ne aveva dato notizia. Un mese dopo, i primi avvistamenti in pubblico di Brad Pitt e lei.

La storia d’amore con Brad Pitt

Ieri e oggi: Angelina Jolie, Brad Pitt e Ines De Ramon

La storia d'amore tra Brad Pitt e Ines De Ramon è finita sui giornali nel novembre 2022. Da quel momento, il mondo del gossip ha stretto sempre di più il suo obiettivo su questa coppia che ha comunque mantenuto un basso profilo, soprattutto in virtù delle vicissitudini legali e non tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Proprio Angelina Jolie avrebbe proibito a Brad Pitt di fare incontrare Ines De Ramon ai figli. Secondo le indiscrezioni più recenti, Ines è molto innamorata di Brad Pitt al punto da portare un ciondolo con le sue iniziali.