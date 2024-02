Angelina Jolie contro Brad Pitt: “La tua fidanzata Ines de Ramon non deve incontrare i nostri figli” Secondo quanto riportato dal sito InTouch, sembra che Angelina Jolie non voglia che i figli incontrino la nuova fidanzata del padre: Ines de Ramon dovrebbe lasciare casa 20 minuti prima del loro arrivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sembra che la relazione tra Brad Pitt e Ines de Ramon stia andando a gonfie vele, tanto da spingerli alla decisione di andare a convivere. A farlo sapere il sito americano People, che riporta come il "grande passo" sia stata una scelta abbastanza recente. A gettare un'ombra sulla coppia, però, sarebbe stata l'ex moglie dell'attore: Angelina Jolie non vorrebbe che Ines de Ramon incontri i suoi figli.

Ines de Ramon "deve andare via 20 minuti prima che arrivino i figli di Brad Pitt"

Una fonte avrebbe rivelato a InTouch: "Angelina Jolie esercita ancora molto controllo su Brad" aggiungendo che l'attrice non permetta ai suoi figli di trascorrere del tempo con Ines de Ramon. Una fonte vicina ai due avrebbe poi confessato al sito: "Non c'è dubbio che Ines voglia incontrare i bambini, ma sa che Brad deve fare tutto il necessario per vederli senza problemi da parte di Angelina". Dopo quasi due anni di frequentazione, Brad Pitt e Ines de Ramon sono andati a vivere insieme. Sembra, tuttavia, che la nuova fiamma dell'attore sia costretta a lasciare la loro casa a Los Feliz, in California, 20 minuti prima che i figli dell'attore arrivino, in modo da non incontrarsi.

Brad Pitt e il rapporto con i figli

Brad e Angelina sono stati per molto tempo in guerra per l'affido dei figli: Maddox, Pax, le figlie Zahara e Shiloh e due gemelli, Vivienna e Knox. Dato che i primi tre sono maggiorenni, la battaglia legale è continuato sui figli minorenni di cui Angelina (nel 2016) ha ottenuto la piena custodia, mentre a Brad Pitt è stato concesso il diritto di visita. Tra l'attore e figli più grandi i rapporti sono molto tesi. Se Zahara Jolie si presentava senza usare il cognome del padre, il figlio Pax, invece, aveva definito il padre uno "str… di livello mondiale" e "una persona terribile e spregevole". Le parole erano state scritte in una storia di Instagram nel 2020, tornata alla ribalta dopo essere stata pubblicata nel 2023 dal Daily Mail.

Buona festa del papà a uno stron*o di prima classe. Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole. Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Quindi, buona festa del papà fottuto essere umano orribile.