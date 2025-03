Yvonne Sciò: “Brad Pitt mi chiese il numero di telefono ma gli dissi no, voleva gli dessi lezioni di italiano”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Yvonne Sciò è stata una delle ospiti della puntata del 21 marzo di La Volta Buona, lo show in onda su Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L'attrice ha raccontato di aver fatto colpo, in passato, su Brad Pitt. Tutto è successo a casa di amici comuni a Los Angeles, ma lei gli diede il due di picche: "Non ho mai avuto uomini così belli, mi sono sentita in soggezione".

Yvonne Sciò e il flirt con Brad Pitt

Incuriosita dalla vicenda, Caterina Balivo le ha chiesto: "Gli hai dato due di picche, perché, puzzava? C'è questa storia che dicono che non si lavava, la moglie avrebbe anche confermato". Yvonne Sciò, però, ha negato: "Ma no, che cattiveria. Non lo so, comunque, perché non sono mai entrata in confidenza perché era troppo bello. L'ho incontrato a una cena a casa di amici a Los Angeles, mi parlava ed era troppo bello e io non sono abituata. Non ho mai avuto un uomo così bello. Mi ha messo in soggezione, pensavo di non meritarmelo". L'attore le avrebbe chiesto il numero più di una volta: "Io niente, di legno, magari me lo chiedesse ora, glielo darei subito. Ora nulla, invece. Me lo aveva chiesto per fare lezioni di italiano".

Non è la prima volta che l'attrice racconta questa storia. Qualche mese fa, infatti, confessò di aver ricevuto le attenzioni della star hollywoodiana, ma di non essersi sentita all'altezza di quel corteggiamento. "Le mie amiche mi dicono ancora oggi che sono stata una scema, perché lui mi piaceva, ma quando mi chiese di uscire mi sembrò una follia. Figlia di madre americana, sono abituata a sentire la mia bellezza come una colpa", rivelò a Storie di donne al bivio.

La vita privata di Yvonne Sciò

Nel 2005, Yvonne Sciò si è sposata con Stefano Dammicco, ma i due hanno divorziato dopo pochi anni di matrimonio. Adesso, l'attrice e regista avrebbe un compagno, ma è molto riservata sulla sua vita privata. Nel 2022 raccontò, ospite nella trasmissione Nei tuoi panni, di essere impegnata sentimentalmente e di far parte di una "famiglia allargata". La sua priorità rimane sua figlia Isabella, nata dal matrimonio con il produttore della Eagle Pictures.