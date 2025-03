video suggerito

Barbara De Rossi: "Non volevo rendere pubblico il matrimonio. A scuola bullizzavano mia figlia per colpa mia" Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 12 marzo, Barbara De Rossi ha parlato del suo matrimonio con Simone Fratini: "Non volevo rendere pubblico il mio matrimonio, le foto sono uscite per disgrazia". E su sua figlia Martina: "A scuola veniva bullizzata per colpa mia, le dicevano 'tua madre è una pu**ana" ".

A cura di Elisabetta Murina

Barbara De Rossi è stata ospite de La Volta Buona nella puntata del 12 marzo. L'attrice si è raccontata nello studio di Caterina Balivo, tornando per la prima volta in tv dopo il malore che l'ha colta di recente. Ha parlato della sua vita privata, in particolare del matrimonio con l'imprenditore Simone Fratini, che avrebbe voluto mantenere segreto, e della figlia Martina: "Le dicevano tua madre è una pu**ana".

Barbara De Rossi e la riservatezza sul matrimonio

Nel dicembre 2023 De Rossi è convolata a nozze con Simone Fratini dopo un amore lungo diversi anni. I due si sono sposati con rito civile ad Arezzo e avrebbero voluto il riserbo sulla loro unione. Tuttavia, questo non è stato possibile perché la sindaca e il proprietario del ristorante in cui hanno festeggiato ha pubblicato sui social alcuni scatti, senza il loro consenso: "E una foto uscita per disgrazia, non doveva. Abbiamo fatto un matrimonio con 10 persone, non volevamo renderlo pubblico, invece il proprietario del ristorante e la sindaca hanno fatto uscire le foto. Con il ristoratore mi sono incavolata a bestia".

"Mia figlia vittima di bullismo per colpa mia"

Nel corso dell'intervista, attraverso le cinque canzoni della musica italiana che più le piacciono, Barbara De Rossi ha parlato anche di sua figlia Martina. La ragazza aveva 14 anni quando l'attrice ha conosciuto il suo attuale marito e, ha spiegato, "non l'ha presa bene subito". De Rossi ha anche svelato che la ragazza, quando era alle elementari, veniva presa di mira perché sua madre era un'attrice: "Veniva bullizzata perché figlia di Barbara De Rossi. Le dicevano ‘tua madre è una pu**ana visto che è un'attrice. Veniva isolata, gliene hanno fatte di tutti i colori. Frequentava una scuola privata dove si formavano gruppetti che volevano comandare. Poi l'ho spostata in una scuola statale e ho risolto il problema. Non mi stupisco più di niente".