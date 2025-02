video suggerito

Barbara De Rossi ha un malore prima della diretta tv: “Ricoverata al Gemelli, ho temuto di morire” Barbara De Rossi ha raccontato la brutta esperienza vissuta prima di andare in diretta, in collegamento con Monica Setta a Storia di donne al bivio weekend. Le parole dell’attrice: “Non sapevo cosa potessi avere e, solo dopo vari esami, ho scoperto che era stata una labirintite fulminante”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare". Barbara De Rossi racconta così il malore avuto prima di andare in onda in tv. L'intervento dell'attrice in collegamento con Monica Setta a Storie di donne al bivio week end, nella puntata in onda sabato 22 febbraio, alle 15 su Rai2.

Il racconto di Barbara De Rossi sul malore

Nei giorni scorsi, l'attrice e conduttrice ha vissuto una brutta esperienza, che l'ha costretta al ricovero in ospedale: "Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi. Il giorno dopo mi hanno ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura". E ancora: "Ho temuto davvero di morire. Non sapevo cosa potessi avere e solo dopo vari esami, Tac e risonanza ho scoperto che era stata una labirintite fulminante. Non mi era mai successo ed è stato terribile".

De Rossi adesso è tornata a casa in Toscana: "Per fortuna la brutta avventura è solo un ricordo", conclude l'opinionista, che negli ultimi anni è stata spesso ospite in diversi programmi Rai, come La vita in diretta. Una testimonianza che verrà mandata in onda nella puntata di sabato 22 febbraio.

Cos'è la labirintite fulminante

Come riportato su Amplifon.it, la labirintite è un'infiammazione dell'orecchio interno che causa vertigini e prende il nome dal cosiddetto labirinto nell'orecchio interno, che dà anche il nome alla malattia. Questa infiammazione ha un duplice effetto: da un lato, influenza l'udito, dall'altro contribuisce a una perdita di equilibrio, il che può causare vertigini.

La vita privata di Barbara De Rossi

L'attrice è sposata con Simone Fratini dal 9 dicembre del 2023. Sempre a Monica Setta, la sessantatreenne aveva confidato la grande intesa che ha sempre caratterizzato la relazione con Fratini: "Fra me e Simone è nato tutto come grande passione fisica. Sono una donna che fa sesso solo se è innamorata e per molto tempo io e mio marito passavamo intere giornate chiusi in camera facendo l'amore giorno e notte. Ero io ad uscire dalla camera solo per fare qualche toast e mangiare qualcosa". I due stanno insieme da più di dieci anni.