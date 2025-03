video suggerito

Imprevisto per Barbara De Santi a Uomini e Donne: "Casca tutto" A Uomini e Donne, un momento di imbarazzo per Barbara De Santi che ha chiesto aiuto alla conduttrice Maria De Filippi.

A cura di Daniela Seclì

Imprevisto per Barbara De Santi nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa lunedì 3 marzo. La dama del Trono Over, che stando ad alcune anticipazioni presto dovrebbe lasciare il programma di Maria De Filippi con Ruggiero, è stata protagonista di un momento di imbarazzo.

Cosa è successo a Barbara De Santi a Uomini e Donne

Barbara De Santi si era appena concessa un ballo con uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. Una volta tornata al suo posto, Maria De Filippi ha chiesto: "Mettiamo quattro sedute, due per le donne e due per gli uomini. Pierpaolo, Ruggiero, Margherita e Barbara". Poi, si è sentita la voce preoccupata di De Santi che chiamava il nome della conduttrice: "Maria". E lei di rimando: "Che c'è?". Quindi Barbara ha spiegato cosa stesse succedendo: "Mi è scesa la sottoveste". La conduttrice le ha chiesto di ripetere: "Cos'hai?". E lei ha ripetuto: "Mi è scesa la sottoveste, eh è scesa".

La reazione di Maria De Filippi all'imprevisto della dama del Trono Over

Maria De Filippi non ha trattenuto una risata divertita, poi le ha chiesto: "Che devo fare?". Anche Gianni Sperti è apparso incuriosito: "Ma cosa è sceso?". Barbara De Santi ha ribadito che stava avendo un problemino con la sottoveste, poi, ha chiarito:

Ho bisogno della sartoria, perché casca tutto.

La conduttrice, allora, le ha consigliato di andare dietro le quinte: "Va bene allora esci perché qua la sarta non ti può mettere le mani…". Gianni Sperti ha ironizzato: "Ti aiuto io dai, vieni qua". Barbara De Santi è uscita dallo studio di corsa, reggendo il vestito e la sottoveste con le mani e ripetendo: "Casca tutto". Anche Tina Cipollari le ha chiesto di stare attenta: "Reggila". Maria De Filippi, poi, è andata avanti con il programma. Poco dopo, Barbara è rientrata e si è seduta al centro dello studio normalmente.