video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: “Barbara lascia il programma con Ruggiero. Rissa sfiorata tra Morena e Margherita” Lorenzo Pugnaloni rivela le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda prossimamente, registrata oggi. Stando a quanto si legge, Barbara De Santi avrebbe lasciato il programma con Ruggiero. Morena e Margherita avrebbero litigato animatamente: i presenti sarebbero dovuti intervenire per separarle. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nelle prossime settimane. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Barbara De Santi avrebbe lasciato lo studio con un cavaliere, Ruggiero. Morena e Margherita avrebbero litigato e sarebbero arrivate quasi alle mani: i presenti sarebbero stati costretti a separarle. Ecco cosa è successo nella registrazione del programma di Maria De Filippi di oggi: le anticipazioni spoiler.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne

Il tronista Gianmarco Steri avrebbe fatto due esterne, una con Cristina e una con Francesca ma con quest'ultima non sarebbe ancora scattata una scintilla. Tina Cipollari, nuova tronista del trono Classico, è volata a Parigi con il corteggiatore Cosimo e in studio sarebbero stati mostrati i video delle loro passeggiate per le vie della capitale francese tra shopping e divertimento.

Lo scontro tra Morena e Margherita del trono Over

Al centro dello studio Francesca e Giovanni del Trono Over avrebbero raccontato della loro conoscenza che prosegue nonostante l'interesse di lui nei confronti di Margherita e Morena. Si sarebbe scatenata una lite piuttosto accesa che sarebbe potuta trasformarsi in rissa: "Morena ha strattonato Margherita e sono quasi arrivate alle mani. Sono state separate", scrive l'esperto del programma.

"La scelta di Barbara De Santi è Ruggiero": le anticipazioni

Lorenzo Pugnaloni rivela che nella registrazione del dating show oggi, lunedì 24 febbraio 2025, Barbara De Santi avrebbe deciso di lasciare lo studio insieme a Ruggiero, cavaliere che partecipò anni fa a Uomini e Donne. L'uomo in questione, stando a quanto rivela Pugnaloni, si presentò nel dating show nel 2020 per conoscere l'ex dama Carlotta. Avrebbe ora stregato la dama e "Sono ufficialmente una coppia", si legge.