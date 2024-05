video suggerito

Barbara De Rossi e la passione con il marito Simone Fratini: “Intere giornate chiusi in camera a fare l’amore” Barbara De Rossi ha sposato l’imprenditore Simone Fratini lo scorso dicembre. Nel programma Storie di donne al bivio ha raccontato il loro amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Barbara De Rossi è convolata a nozze con Simone Fratini lo scorso 9 dicembre. La cerimonia si è tenuta a Montevarchi in provincia di Arezzo. L'attrice e l'imprenditore erano fidanzati da dieci anni e nei mesi scorsi hanno deciso di diventare marito e moglie. Barbara De Rossi ne ha parlato nel programma Storie di donne al bivio condotto da Monica Setta. La puntata andrà in onda martedì 28 maggio su Rai2.

Barbara De Rossi e il matrimonio con Simone Fratini

Barbara De Rossi si è sposata per la terza volta. L'attrice e Simone Fratini hanno celebrato il loro matrimonio il 9 dicembre scorso. A Monica Setta, la sessantatreenne ha confidato la grande intesa che ha sempre caratterizzato la relazione con Fratini. La scintilla, dieci anni fa, è scoccata proprio grazie a un'intensa attrazione fisica:

Fra me e Simone è nato tutto come grande passione fisica. Sono una donna che fa sesso solo se è innamorata e per molto tempo io e mio marito passavamo intere giornate chiusi in camera facendo l'amore giorno e notte. Ero io ad uscire dalla camera solo per fare qualche toast e mangiare qualcosa.

L'attrice è di nuovo felice dopo una relazione tossica

L'attrice era reduce da una relazione tossica, quando la vita le ha dato un'altra possibilità di fidarsi dell'amore: "Quando ho conosciuto Simone avevo alle spalle una storia tossica poi è arrivato lui e ha rimesso a posto tutto. Ora vivo in Toscana e siamo molto felici". Per Barbara De Rossi, quello con Simone Fratini è il terzo matrimonio. Nella sua vita privata, il matrimonio con Andrea Busiri Vici, durato dal 1988 al 1990 e presumibilmente finito per via di un tradimento. Poi le nozze con il ballerino Branko Tesanovic, da cui ha avuto la figlia Martina, nata nell'ottobre 1995. E ora è arrivato Simone Fratini con cui l'attrice sembra molto felice.