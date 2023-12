Chi è Simone Fratini, il marito di Barbara De Rossi Simone Fratini è il neo marito di Barbara De Rossi. Imprenditore toscano, ha 52 anni: la storia d’amore con l’attrice è nata circa otto anni fa.

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Fratini è un imprenditore di Firenze che ha fatto innamorare Barbara De Rossi. Si sono sposati il 10 dicembre 2023 a Montevarchi, in provincia di Arezzo, dopo circa 8 anni di fidanzamento. Vivono insieme in Valdarno, frazione tra Arezzo e Firenze. Lui, 52 anni, lavora nel campo dell'hairstyle a Firenze. Non sarebbe mai stato sposato prima d'ora e non avrebbe figli.

Chi è Simone Fratini, imprenditore toscano e neo marito di Barbara De Rossi

Simone Fratini ha 52 anni ed è un imprenditore toscano, originario di Firenze, ideatore di un progetto rivolto alle persone che soffrono di alopecia e calvizie. Ha realizzato anche una linea di parrucche, sponsorizzate su Instagram anche da Barbara De Rossi. L'uomo non avrebbe un profilo personale su Instagram, bensì uno legato al suo lavoro (capelliforyouofficial_ita) nel quale si filma per dialogare e spiegare i servizi che offre ai suoi clienti. Non avrebbe figli né sarebbe stato sposato in precedenza. In passato ha fatto il modello, come spiegato nel suo sito web.

La storia d'amore tra Barbara De Rossi e Simone Fratini

Barbara De Rossi e Simone Fratini si sono sposati dopo circa otto anni di fidanzamento. Nel 2021, a Verissimo l'attrice raccontò di lui come di un uomo speciale che le aveva fatto "ricredere nell'amore". Sui social ci sono molte foto di coppia, "Tu, solo tu", "Mio amore", "Se l'amore ha un volto è il tuo" sono alcune delle dediche che l'artista ha rivolto al suo compagno, ora diventato suo marito. Si conobbero grazie al lavoro di lui: lei doveva mettere alcune extension ai capelli e si rivolse all'azienda da lui diretta. Fu amore a prima vista e dopo due mesi dal primo bacio andarono a convivere.

Barbara De Rossi e Simone Fratini

Il matrimonio dopo 8 anni di fidanzamento

Il matrimonio è stato celebrato con rito civile a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Barbara De Rossi e Simone Fratini si sono giurati amore eterno il 10 dicembre 2023 davanti alla sindaca del comune, Silvia Chiassai. "È stato un grande piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde. Auguro agli sposi di continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita" ha poi commentato la prima cittadina su Facebook.

Barbara De Rossi e Simone Fratini