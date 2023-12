Barbara De Rossi sposa Simone Fratini, il rito civile in provincia di Arezzo dopo 6 anni d’amore ll 10 dicembre, Barbara De Rossi è convolata a nozze con Simone Fratini, imprenditore fiorentino nel settore della bellezza e dell’hairstyle. I due sono una coppia da 6 anni e si sono uniti con rito civile a Montevarchi, in provincia di Arezzo.

A cura di Elisabetta Murina

539 CONDIVISIONI condividi chiudi

Barbara De Rossi si è sposata. Nella giornata di domenica 10 dicembre, la nota attrice è convolata a nozze con Simone Fratini, imprenditore di Firenze nel settore della bellezza e dell'hairstyle. I due si sono uniti con rito civile a Montevarchi, in provincia di Arezzo. A officiare la cerimonia la sindaca del Comune, Silvia Chiassai.

Il rito civile a Montevarchi

Barbara De Rossi e Simone Fratini, da sempre piuttosto riservati sulla loro storia d'amore, si sono sposati dopo 6 anni insieme. Per diventare ufficialmente marito e moglie hanno scelto il rito civile, celebrato presso l'accademia valdarnese del Poggio a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Da tempo vivono in Valdarno, frazione divisa tra Arezzo e Firenze. A officiare la cerimonia è stata la prima cittadina Silvia Chiassai Martini, che ha poi condiviso su Facebook una foto della coppia e ha scritto: "È stato un grande piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde. Auguro agli sposi di continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita".

L'amore tra Barbara De Rossi e Simone Fratini

Il neo sposo di Barbara De Rossi si chiama Simone Fratini, ha 11 anni in meno di lei e lavora nel campo della bellezza e dell'hairstyle a Firenze. Proprio grazie al lavoro di lui, i due si sono incontrati per la prima volta: l'attrice doveva mettere alcune extension ai capelli e si è rivolta alla sua azienda. Tra loro è stato un colpo di fulmine.

Leggi anche Simona Ventura insieme a Barbara d'Urso, dopo Mara Venier altra pace siglata nello stesso giorno

Dopo il primo incontro, Fratini le ha scritto e hanno iniziato a sentirsi. “Quando ci siamo rivisti, l’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti. Siamo andati a convivere dopo due mesi… L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla sua testa”, ha raccontato lui in una recente intervista a Verissimo. Da tempo convivono a Valdarno.