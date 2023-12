Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sposi: le foto delle nozze con rito civile a Napoli Lo scorso 22 dicembre, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati con rito civile al Maschio Angioino a Napoli. Presenti gli amici e i parenti più cari, come la ex moglie del giornalista e la figlia del 23enne, la piccola Melissa. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti del loro grande giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sposi (foto da Chi)

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati. Lo scorso 22 dicembre, la coppia si è giurata amore eterno con una cerimonia al Maschio Angioino a Napoli, celebrata dal sindaco Gaetano Manfredi. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti del loro grande giorno, dalla celebrazione ufficiale ai festeggiamenti con amici e parenti. Testimone di nozze del giornalista è stata la ex moglie Cristina, mentre la figlia dello sposo, la piccola Melissa, ha portato le fedi.

Le nozze di Cecchi Paone e Simone Antolini: le foto con amici e parenti

Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi, Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati nella Loggia del Maschio Angioino, a Napoli, lo scorso 22 dicembre. Al momento del "sì" erano presenti gli amici più stretti e i parenti: le fedi sono state portate da Melissa, la figlia di 5 anni che Antolini ha avuto dalla sua precedente relazione. A far da testimone al noto giornalista è stata invece l'ex moglie Cristina, arrivata apposta dalla Spagna. "Prima delle nozze, la mia ex moglie e Simone sono stati a lungo a parlare in maniera complice sotto i miei occhi divertiti", ha raccontato Cecchi Paone, spiegando come sia rimasto in buoni rapporti con la donna nonostante abbia iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Dopo la celebrazione ufficiale, la coppia ha fatto una passeggiata nei Quartieri Spagnoli, mentre la sera prima hanno organizzato una cena nella storica pasticceria Brandi con amici e parenti.

"La nostra è una famiglia solidale "

Cecchi Paone e Antolini sono convolati a nozze dopo due anni d'amore, in cui la differenza d'età non è mai stata un problema. Come ha raccontato il giornalista, la decisione di fare il grande passo è arrivata non solo per amore, ma anche per un impegno nei confronti della piccola Melissa: "Il nostro è un impegno verso questa piccolina di cinque anni, che in questo Paese non posso adottare perché non è consentito a due persone dello stesso sesso". Anche se formalmente non può essere riconosciuto come suo padre, Cecchi Paone si assume "una responsabilità formale " nei suoi confronti. Insieme, i due neo sposi stanno costruendo il loro concetto di famiglia: "Più che allargata la definirei solidale".