Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sposi il 22 dicembre: "Cosa ci piace fare insieme? L'amore"

A cura di Daniela Seclì

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono raccontati in una lunga intervista rilasciata a Elvira Serra per il Corriere della Serra. La coppia convolerà a nozze venerdì 22 dicembre. La cerimonia si terrà a Napoli nella Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino. Come svelato dagli sposi, a officiare l'unione civile saranno Emma Bonino e il sindaco Gaetano Manfredi. Il conduttore televisivo ha chiesto a Cristina Navarro, sua ex moglie, di fargli da testimone. Simone Antolini, invece, ha voluto al suo fianco la madre Samantha. Sua figlia Melissa, che ha 5 anni, farà la damigella. Sarà presente anche Susy, la loro cucciola di labrador. Cecchi Paone e Antolini hanno optato per la separazione dei beni, in modo che nessuno possa pensare che uno dei due si stia sposando per interesse.

Alessandro Cecchi Paone si risposa a 62 anni, Simone Antolini ne ha 23

Alessandro Cecchi Paone ha assicurato che la differenza d'età tra lui e il suo futuro marito non lo preoccupa: "Ho sempre frequentato partner giovani: mi permettono di riversare su di loro la mia parte protettiva, la mia esperienza. Per contro, prendo entusiasmo e sguardo al futuro". Dal canto suo, Simone Antolini ha detto di apprezzare la maturità del suo compagno. Prima di lui, è stato legato a un medico "che era sposato con figli e non me lo aveva detto". Quanto alla gelosia, a Simone è passata con il tempo, stando accanto a Cecchi Paone e sviluppando una totale sicurezza nei sentimenti di lui. Alessandro, invece, è diventato geloso: "Lui è talmente bello". Tra di loro si chiamano "Miao": "E nei messaggi mettiamo anche le zampine del gatto". Simone non teme di essere etichettato come "il marito di": "Ognuno fa la sua strada. lo mi occupo dell'azienda agricola di famiglia. Ora stiamo per prendere 400 nuovi capi di bestiame, è piuttosto impegnativo".

Il matrimonio anche per amore della piccola Melissa, figlia di Simone

Alessandro Cecchi Paone ha spiegato che, nella decisione di convolare a nozze, è stata determinante la presenza della piccola Melissa: "Sapere che con Simone avrei davvero formato una famiglia. La bambina ha la sua mamma, naturalmente, ma io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario. Se andiamo d'accordo? Sì molto. Adesso facciamo i turni per dormire con il padre: quando siamo tutti insieme, facciamo una notte per uno. Anche se lei ogni tanto bara". La loro relazione è nata durante il lockdown, quando Antolini vide Cecchi Paone in tv e pensò di contattarlo su Instagram. Si incontrarono a un convegno a Rimini e da lì iniziò la loro frequentazione: "La cosa che più ci piace fare insieme? Valeria Marini direbbe l'amore… La notte lo tocco e lo annuso: mi piace sentire che c'è".