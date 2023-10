Alessandro Cecchi Paone assicura che Simone Antolini non mira ai suoi soldi: “È più ricco di me” Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, ospiti di Pomeriggio Cinque, hanno replicato ad alcuni pregiudizi sulla loro storia d’amore.

A cura di Daniela Seclì

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono stati ospiti della puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa martedì 17 ottobre. I due sono ancora felicemente fidanzati. La loro storia d'amore prosegue a gonfie vele. Le difficoltà e i pregiudizi affrontati all'inizio della relazione, sono ormai solo un ricordo.

La reazione dei genitori di Simone Antolini all'amore con Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha 62 anni, Simone Antolini ne ha 23. La differenza d'età ha portato la coppia a subire dei pregiudizi, come se l'amore possa essere questione di numeri. Simone ha confidato a Myrta Merlino che persino la sua famiglia non lo ha supportato quando la relazione è venuta alla luce a seguito di una paparazzata:

Da quando conosco Alessandro non ho mai calcolato l'età, mi lascio andare in questo forte sentimento che ci unisce, l'amore è puro. Non si può giudicare l'amore. Mi è dispiaciuto soprattutto quando, inizialmente, uscirono le prime cronache dove si è parlato molto di questa differenza d'età. Non mi è piaciuta, in particolare, la reazione dei miei genitori. Mia madre ha avuto una reazione aggressiva. Dopo l'appello di Maurizio Costanzo in TV, cambiarono le cose. Sono andato a vivere da Alessandro e mia madre, pur di non perdermi, ha accettato pienamente e benedetto questa unione.

Alessandro Cecchi Paone ha confermato che la situazione è molto cambiata. La madre di Simone Antolini ha addirittura offerto loro il suo letto matrimoniale, quando sono andati a trovarla.

Simone Antolini non sta con Cecchi Paone per interesse

Anche Alessandro Cecchi Paone ha spiegato di non avere intenzione di precludersi questo amore per la differenza d'età: "È lui che ha cercato me. Arriva lui bellissimo, innamorato, molto maturo perché ha cresciuto quasi da solo una figlia. Cosa gli dico? No, sei troppo piccolo, non ti voglio? Sarei pazzo". Simone Antolini, poi, è intervenuto per precisare di avere sempre nutrito una grande stima per Alessandro, dunque di non stare con lui per visibilità: "Ho condiviso con lui il fatto di stimarlo e siamo andati a cena. Da lì è iniziato tutto". Infine, Cecchi Paone ha messo in chiaro che Antolini non mira ai suoi soldi: