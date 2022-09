Chi è Simone Antolini, il compagno 23enne di Alessandro Cecchi Paone Simone Antolini, compagno 23enne di Alessandro Cecchi Paone, originario di un paesino delle Marche studia scienze giuridiche e aiuta la sua famiglia in un negozio di alimentari. Da quando è stato sorpreso insieme al giornalista, però, la sua vita è cambiata.

A cura di Ilaria Costabile

Simone Antolini, 23 anni, un nome che fino a qualche tempo fa era ignoto ai più e che nel giro di qualche settimana è rimbalzato sulle pagine delle cronache rosa. Si tratta del compagno di Alessandro Cecchi Paone, i due sono stati paparazzati al largo della Costiera Amalfitana, sulla barca del noto giornalista e da quel momento la vita del giovane marchigiano è cambiata del tutto, diventando bersaglio di critiche e offese anche da parte di chi si era sempre dimostrato cordiale nei suoi confronti.

La vita privata di Simone Antolini

Studente di scienze giuridiche, con ottimi voti all'università, Simone Antolini ha sempre alternato studio e attività di famiglia, aiutando i suoi genitori nel negozio di alimentari che possiedono nel loro paesino d'origine e che vende prodotti a km zero. Un ragazzo come tanti che si è sempre rimboccato le maniche, concentrandosi sullo studio, pur avendo una grande passione per il cinema sfociata in un provino dopo il quale ha capito di dover pensare prima alla sua laurea e poi al resto, come ha raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere. Su Instagram, pur avendo un profilo privato, è seguito da più di 4mila persone, ed è proprio tramite il noto social network che ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone.

La storia con Alessandro Cecchi Paone

Lo hanno raccontato entrambi, la loro conoscenza è avvenuta di recente, ad aprile, da quando Simone ha contattato il giornalista essendosi riconosciuto nella sua storia e hanno iniziato una fitta corrispondenza, finché non sono arrivati ad incontrarsi a Rimini e proprio lì è scattato qualcosa. Questa estate, i due, hanno trascorso più di una settimana insieme e sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi, che hanno immortalato scambi di tenerezze al sole sulla barca di Cecchi Paone. Da quel momento per Antolini è iniziato quello che al Corriere il 23enne ha definito "un incubo". Persone che lo conoscevano hanno iniziato a commentare quegli scatti in maniera aggressiva e tanti gli insulti ricevuti su Facebook che ha dovuto chiudere il suo profilo. Simone non aveva ancora fatto ufficialmente coming out: