Simone Antolini: “Melissa è mia figlia, l’ho avuta a 17 anni”, Alessandro Cecchi Paone vuole adottarla All’Isola dei famosi 2023, Simone Antolini ha svelato che la piccola Melissa è sua figlia. Alessandro Cecchi Paone: “Riconoscete alle coppie gay il diritto di sposarsi veramente come tutti gli altri e di adottare i bambini, perché io voglio adottare Melissa e in Italia non posso”.

A cura di Daniela Seclì

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini ospiti in studio della puntata dell'Isola dei famosi 2023 trasmessa lunedì 15 maggio. Antolini ha avuto dei problemi di salute che gli hanno impedito di proseguire la sua esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi. Così, Cecchi Paone ha deciso di abbandonare il gioco insieme a lui: "Io ero in pienissima forma, ma lui ha avuto i suoi problemi e io non lo avrei mai abbandonato per nessun motivo al mondo". Dal canto suo, Simone ha detto di avere vissuto il reality come un'esperienza formativa.

Chi è Melissa, la figlia di Simone Antolini

Con Simone Antolini era rimasto un mistero in sospeso. Ilary Blasi è arrivata dritta al punto: "Chi è Melissa?", la bambina alla quale il naufrago ha dimostrato di essere profondamente legato. L'ex concorrente ha deciso di fare chiarezza:

Melissa è ufficialmente mia figlia. Compirà 5 anni il 2 agosto. È nata dalla relazione trascorsa con la mia ex ragazza. Melissa è nata quando io avevo 17 anni e lei, avendo qualche mese più di me, era già maggiorenne. Io e la bambina siamo cresciuti insieme. Come fratello e sorella. Ma soprattutto c'è una grande complicità tra padre e figlia. L'isola mi ha insegnato a maturare parti che necessitavano intervento, nonché ad apprezzare le piccole cose. Negli ultimi anni non è stato così scontato.

Alessandro Cecchi Paone è affezionato alla bambina e vorrebbe adottarla

Alessandro Cecchi Paone, presente in studio, è intervenuto e ha fatto sapere che anche lui è molto legato alla piccola, che è solita chiamarlo "zio Alessandro". Vorrebbe adottarla: