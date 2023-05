Simone Antolini non svela l’identità di Melissa: “Aiutata dalle educatrici mentre non ci sono” Simone Antolini ha ricevuto un disegno dalla piccola Melissa all’Isola dei famosi. Il compagno di Alessandro Cecchi Paone si è commosso ma non ha voluto svelare ancora l’identità della bambina: “Prometto che lo farò più avanti”.

Nel corso della puntata dell’Isola dei famosi in onda martedì 2 maggio, Simone Antolini ha ricevuto un disegno dalla piccola Melissa. Si tratta di una bambina che più volte, durante la sua permanenza in Honduras, Simone ha nominato. Lo ha fatto, però, senza mai svelare l’identità della piccola in questione. “Melissa è una bambina a cui voglio molto bene e lei vuole molto bene a me”, aveva precisato nella scorsa puntata.

Simone Antolini: “Melissa è una forma della mia persona”

“Questa bambina è parte integrante della mia vita. È una forma della mia stessa persona. Questa esperienza mi ha insegnato tantissimi, mi ha insegnato a capire quali sono le cose importanti. Melissa in questo gioca un ruolo fondamentale, così come Alessandro. Se avessi l’opportunità vorrei dirle che mi manca terribilmente, che la amo e che quando ci rivedremo staremo sempre insieme”, ha raccontato Antolini in una clip trasmessa in diretta. Ilary Blasi ha quindi inviato Simone a procedere come nella maniera che riteneva opportuna: “So che è una situazione molto delicata. Prima di partire ci siamo parlati, mi hai spiegato tutto e abbiamo una specie di patto. Lo voglio rispettare. Sentiti libero di parlare o di tacere. Decidi tu in piena serenità”.

Ilary Blasi a Simone Antolini: “Non vuoi dirci chi è Melissa?”

“In piena serenità, vi devo molto. Vi ringrazio enormemente perché avete esaudito un desiderio che avevo da quando sono qui, è il mio pensiero costante. Sto crescendo molto e sarò migliore rispetto a come ero prima”, ha risposto Simone. Ilary lo ha quindi incalzato: “Non ci vuoi dire chi è Melissa?”. Ma il compagno di Alessandro Cecchi Paone ha preferito soprassedere per questa volta: