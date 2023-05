Alessandro Cecchi Paone e l’intimità con Simone Antolini, Ilary Blasi lo punzecchia: “Bello vigoroso” All’Isola dei famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno potuto condividere un momento di intimità sull’Isola: “Coppie gay o etero, l’amore è lo stesso”. Pronti i commenti di Ilary Blasi e Paolo Noise sulla prestanza fisica di Cecchi Paone.

A cura di Daniela Seclì

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, all'Isola dei famosi 2023, possono contare sul supporto di tutto il loro gruppo. I naufraghi, infatti, sapendo che la coppia aveva bisogno di un momento di intimità, hanno costruito una capanna e gli hanno lasciato un po' di privacy. Cecchi Paone ha commentato: "È un'esperienza che non ho mai vissuto. Bellissima come tutti i momenti che passo con lui, ma unica". Ilary Blasi ha tirato fuori l'argomento nella puntata trasmessa martedì 2 maggio.

Alessandro Cecchi Paone: "Coppie gay o etero, l'amore è lo stesso"

Quando Ilary Blasi ha dato la parola ad Alessandro Cecchi Paone, il naufrago ha ringraziato i suoi compagni di avventura per come hanno accolto lui e il suo fidanzato Simone Antolini. Poi, ha aggiunto:

Abbiamo solo voluto dimostrare a noi e a tutti che, come diceva Piero Angela, le coppie gay e le coppie etero sono identiche in qualunque manifestazione dell'amore.

Vladimir Luxuria si è ricollegato al discorso di Cecchi Paone e ha commentato: "Vorrei dire una cosa ad Alessandro e Simone, siete molto amati come coppia in Italia. Questo dimostra che oggi a fare scandalo dovrebbe essere l'omofobia, mai l'amore tra due persone. Mai".

Ilary Blasi e Paolo Noise commentano la prestanza fisica di Cecchi Paone

Ilary Blasi ha punzecchiato Cecchi Paone alludendo alla sua prestanza fisica: "Nonostante la tua non giovane età, sei ancora bello vigoroso". Alessandro ha confermato: "Altrimenti Simone non mi avrebbe cercato e non starebbe con me da più di un anno". La conduttrice ha continuato: "In genere sull'Isola si abbassa tutto…la passione si abbassa, specifichiamolo". Papi ha provato a cambiare argomento, chiedendo a Blasi se intendesse che Cecchi Paone è "prestante" perché si dà da fare sull'isola. Ma la conduttrice ha replicato: "No, hai capito bene quello che volevo dire". Paolo Noise, allora, è intervenuto e anche lui si è complimentato con il naufrago: "Quando Alessandro si cambia il costume lo fa di spalle, una volta si è girato e ho visto una cosa…sei disumano, da studiare, una roba". Ilary ha replicato divertita: "Io la chiuderei qui".