Amici, Alessandra Celentano dà 1 al ballerino Simone, lui si sfoga: “Ho fatto una figura di me**a” Ad Amici 23, Simone ha eseguito il compito assegnategli dalla maestra Alessandra Celentano. Pur essendosi impegnato, ha ricevuto un voto basso da lei e dal suo coach Emanuel Lo. Tornato in casetta, si è sfogato con i compagni: “Una figura di me**da davanti a tutta Italia”.

A cura di Elisabetta Murina

Il ballerino Simone, nella puntata dell'8 ottobre di Amici, ha affrontato il compito che Alessandra Celentano gli ha affidato. La maestra ha voluto mettere alla prova l'allievo sulla tecnica nello stile modern perché, dal suo punto di vista, è carente sotto questo aspetto. "Sei uno scriciolino, ti manca la prestanza", ha detto nell'affidargli la sfida

Simone esegue il compito di Alessandra Celentano

Durante la puntata dell'8 ottobre, Simone si è esibito sulle note di Time is running out con una coreografia voluta dalla maestra Celentano apposta per valutare la sua tecnica. La performance però non è andata nel migliore dei modi e la coach di ballo gli ha assegnato 1 come voto, pur riconoscendo il suo grande impegno:

Sei stato stoico di fronte a questa grande sventura, era una coreografia difficile, l'ho fatto apposta per vedere fino a che punto ti potevo spingere. Ti ho visto per la prima volta fisicamente, hai una buona dinamicità che devi sfruttare, ma per essere un ballerino di modern c'è un problema a livello tecnico. Adesso so chi sei, il mio voto è 1.

A quel punto, Simone è intervenuto rivolgendosi alla professoressa e non dicendosi soddisfatto del risultato: "Volevo ringraziarla, affrontarla mi ha fatto bene. Ho studiato, ci ho messo tutto me stesso, mi spiace che il risultato sia stato questo". Poi ha preso la parola il suo insegnante, che ha deciso comunque di ridargli la maglia, pur sottolineando come il suo impegno non basti: "Piano piano devi iniziare a essere consapevole di quello che puoi fare, sei più urban di quello pensi. Apprezzo l'impegno, ma non basta in questo caso".

La reazione di Simone tornato in casetta

Una volta finita la puntata, Simone è tornato in casetta e si è sfogato con i compagni su come sia andato il compito della maestra Celentano. "Una mer**a proprio mi è venuta, in sala l'ho fatta 300mila volte meglio. Ho dimenticato l'ultima parte, ho fatto una figura di me**a con Emanuele e con tutta l'Italia", ha detto il ballerino arrabbiato per quanto appena successo.