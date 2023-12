Alessandro Cecchi Paone ha sposato Simone Antolini: “Sono tranquillo con la persona giusta” Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati questa mattina a Napoli, al Maschio Angioino. A celebrare l’unione il sindaco Gaetano Manfredi: “Napoli è stata sempre la città dei diritti, dell’amore, la città delle relazioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

foto da Instagram

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati questa mattina, venerdì 22 dicembre 2023, a Napoli, nella Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino. A celebrare la loro unione il sindaco della città, Gaetano Manfredi. Presente alla cerimonia anche Emma Bonino in video. "Sono con la persona giusta", le prime parole del giornalista dopo il sì al compagno.

Le nozze di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha unito in matrimonio Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Davanti agli invitati, ha fatto un lungo discorso: "Grazie per aver scelto Napoli per questo momento così importante della vostra vita. Sono molto amico di Alessandro, ci conosciamo da tanti anni, ora in questo ruolo diverso facciamo una cosa bella, un unione di sentimenti, di valori e il fatto che Napoli sia stata scelta come luogo per questa unione è un motivo di particolare soddisfazione. Napoli è stata sempre la città dei diritti, dell'amore, la città delle relazioni. Non c'è nulla più importante di una relazione positiva tra le persone. Noi lo sappiamo da sempre. Ci fa piacere che voi abbiate condiviso questo spirito di Napoli per un momento così importante della vostra vita. Vi auguro che l'amore positivo di questa città vi accompagni per tutta la vita".

Gli sposi durante la cerimonia hanno ricevuto anche parole preziose da Emma Bonino, presente in video: "Innamorarsi capita per fortuna, senza che ci mettete freno. Poi viene il tempo dell'amarsi e quello è più complicato, richiede volontà, disciplina, rispetto dell'anima. Infine viene il tempo di volersi bene, e se arrivate fino a quella tappa avete avuto una vita fortunata e felice. Godetevi questa giornata". Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono uniti in un bacio e un abbraccio dopo essere stati dichiarati ufficialmente coniugi.

Le prime parole di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone, all'esterno del Maschio Angioino, ha commentato così l'amore e la gioia per aver sposato il compagno: "Come mi sento? Con la persona giusta. Si è vestito come un antico castellano, sposarsi in un Castello meraviglioso con un castellano mi fa stare tranquillo".