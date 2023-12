Il matrimonio di Barbara De Rossi e Simone Fratini, la sindaca: “Ho visto nei loro occhi la felicità” Barbara De Rossi e il compagno Simone Fratini si sono sposati in gran segreto lo scorso 10 dicembre. I due stanno insieme da otto anni e, come racconta la sindaca Silvia Chiassai, che ha celebrato l’evento “erano impazienti ed emozionatissimi”.

A cura di Ilaria Costabile

Matrimonio segreto per Barbara De Rossi che lo scorso 10 dicembre ha coronato il suo sogno d'amore con l'imprenditore Simone Fratini. I due, insieme da otto anni, hanno pronunciato il fatidico sì con un rito civile a Montevarchi, in provincia di Arezzo, officiata dalla sindaca Silvia Chiassai Martini, che ha raccontato come la coppia fosse emozionatissima.

Le parole della sindaca che ha celebrato il matrimonio

Raggiunta dal Corriere della sera, la prima cittadina del comune toscano, ha raccontato come sia stato bello per lei officiare una cerimonia così sentita, dove l'amore tra i due sposi era palpabile nell'aria: "Erano tutti e due molto emozionati è stata una bellissima occasione. Ho visto nei loro occhi una felicità che spero duri". Non sono mancati, poi, anche aneddoti simpatici, che sottolineassero l'unicità di quel giorno, ma soprattutto il desiderio di diventare finalmente marito e moglie: "L'impazienza del matrimonio era tale che sabato pomeriggio lei è arrivata prima di me, tanto che mi è svenuto da scherzarci sopra: Ma come, la sposa non dovrebbe da tradizione, essere sempre in ritardo?".

La storia d'amore tra Barbara De Rossi e Simone Fratini

Un amore che va avanti da otto anni, quello tra Barbara De Rossi e Simone Fratini, un sentimento di quelli intensi e nati in pochissimo tempo che, però, è stato capace di durare e permanere. L'imprenditore, come raccontato dalla nota conduttrice tv in un'intervista, ha raccontato di essersi innamorata di lui sin dal primo momento: "È una persona eccezionale, è arrivato in un periodo della mia vita in cui ero veramente molto delusa, dopo esperienze dolorose, sbagliate e tragiche. È arrivato Simone e ha rimesso a posto tutto". Una cosiddetta manna dal cielo, quindi, che è arrivato nella vita dell'attrice in un momento inaspettato, ma proprio per portarle la felicità che da tanto tempo cercava.