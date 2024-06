video suggerito

Gianni Sperti sul trono di Uomini e Donne o nel parterre over: la risposta del noto opinionista Gianni Sperti al magazine di Uomini e Donne parla del suo futuro nel dating show di Maria de Filippi. Non desidererebbe cambiare ruolo, ma chiamato a scegliere preferirebbe fare il tronista. "L'amore è per tutti, non ha età", le parole.

A cura di Gaia Martino

Lo storico opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, esclude il suo passaggio sul "trono" del dating show. Dopo le voci su Tina Cipollari che potrebbe cambiare sedia nella prossima edizione e prendere posto nel parterre, stando a quanto rivelato da NuovoTv, l'ex ballerino intervistato dal magazine del programma ha rivelato di non saper gestire bene i suoi sentimenti.

Le parole di Gianni Sperti

"Non succederà mai, spero, perché non so gestire bene i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista". Così Gianni Sperti ha commentato al magazine di Uomini e Donne un suo ipotetico ‘cambio sedia'. L'ex ballerino, oggi veterano dello studio di Maria De Filippi, ha continuato: "Non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro. Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un'intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un'intesa solamente fisica mi annoierebbe". Riguardo l'edizione del dating show appena conclusasi ha ricordato il momento più emozionante per lui, la scelta di Alessandro Rausa e Maria Teresa: "Il momento più bello di questa stagione è stata la scelta di Alessandro con la signora Maria Teresa. Mi sono emozionato e mi ha confermato che l'amore è per tutti e non ha età". Poi ha aggiunto il momento ‘piaciuto di meno‘: "Potrei fare un elenco, ma due episodi mi hanno sconcertato: la scoperta della falsità di Mario Cusitore e le offese pesanti che Aurora ha rivolto a Cristina".

Il presunto nuovo ruolo di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Se Gianni Sperti sembrerebbe predisposto a rimanere sulla sedia da opinionista, circolano voci su Tina Cipollari, non ancora confermate, che la vedrebbero sul trono di Uomini e Donne. NuovoTv all'indomani dell'ultima puntata del dating show lanciò l'indiscrezione secondo la quale Maria De Filippi starebbe cercando di ‘convincere' la storica opinionista a mettersi in gioco nel programma come ‘tronista over', così come lo è stata Ida Platano. Per lei si tratterebbe di un ritorno al passato, essendosi presentata al pubblico come tronista. A quel tempo nello studio conobbe Kikò Nalli, divenuto poi padre dei suoi figli.