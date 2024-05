Lo sfogo di Mario Cusitore dopo l’uscita da Uomini e Donne: “Sono stato leggero e ingenuo, mai cattivo”

video suggerito

Mario Cusitore interviene su Instagram dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, in cui è stato cacciato in malo modo dallo studio da Ida Platano. La loro frequentazione, quindi, si è conclusa, ma il corteggiatore vuole dire la sua in merito al percorso fatto nel dating show di Canale 5, ringraziando anche coloro che gli sono stati accanto e non hanno dubitato di lui.

Il corteggiatore, quindi, ha pubblicato una storia su Instagram in cui si mostra particolarmente dispiaciuto per la fine del suo percorso e anche per i commenti ricevuti in queste settimane, in cui il suo comportamento è stato oggetto di discussione da parte del pubblico. Ed è così, quindi, che scrive:

Ho deciso, anche se molto combattuto, di scrivere queste righe. In primis per ringraziare la redazione che è diventata la mia famiglia. Maria donna unica e speciale, tutte le persone che mi hanno sopportato e supportato e anche chi non l'ha fatto. Il percorso a U&D mio malgrado è finito nel peggiore dei modi, ed io non riesco ad oggi a ritrovare la mia serenità. Sono stato leggero e ingenuo, ma mai cattivo o opportunista, questo assolutamente non mi appartiene. Una persona può piacere o no, ci sta, ma sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato e non nascondo, provo tutt'ora, mi tocca profondamente. Vi chiedo di rispettare il mio momento. Grazie. Vi abbraccio. Mario.

Perché Ida Platano ha cacciato Mario Cusitore

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 9 maggio si è messa la parola fine alla conoscenza tra Ida Platano e Mario Cusitore. La donna, grazie alla redazione del programma e alla conduttrice Maria De Filippi, ha scoperto che la segnalazione arrivata sul conto del suo corteggiatore la scorsa puntata corrispondeva al vero: Mario, pur avendo negato con tutta la condizione di cui è apparso capace, è stato davvero in hotel con un’altra donna. La donna in questione, peraltro, è Melissa, una vecchia conoscenza del dating show. Qualche tempo fa, era arrivata in studio per conoscere Alessandro Vicinanza, altro ex di Ida. La dama, quindi, visibilmente dispiaciuta, dopo averlo fatto parlare ha esordito dicendo: "Ho da dirti solo una cosa, poca roba: ma un pochino non ti vergogni? Davanti a Maria, a tutto lo studio e a me, hai detto che non era vero. Una bugia dietro l’altra da quando ti ho conosciuto fino a oggi. Non sei mai stato un uomo serio. Hai solo giocato con me, te ne sei approfittato per giocare senza rispettarmi neanche una volta".