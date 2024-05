video suggerito

Uomini e Donne, Ida giustifica Mario Cusitore e Tina Cipollari sbotta: "Ma dove hai la dignità?" Ida Platano e Mario Cusitore hanno l'ennesimo scontro a Uomini e Donne. La tronista prova a giustificare il suo corteggiatore, ma interviene Tina Cipollari che prova a farle capire che sta sbagliando.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 2 maggio, non sono mancati i colpi di scena, a seguito dell'ennesimo confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore, nel quale si è intervenuta anche Tina Cipollari. L'opinionista ha provato a far capire alla tronista che stavolta non è possibile giustificare il suo corteggiatore. L'ipotesi che il trono possa chiudersi è sempre più vicina.

Mario Cusitore si difende dalle accuse di Ida

Cusitore, infatti, è stato avvistato insieme ad una ragazza in un bed&breakfast, ragion per cui Ida ha deciso di contattare la donna in questione per indagare ulteriormente sul tipo di legame con il suo corteggiatore. Quest'ultimo, però, nega tutto quello che è stato riportato nella segnalazione fatta alla redazione del programma, e ribadisce i suoi sentimenti per la tronista:

Solo perché questa ragazza è alta, bionda e bona, tu pensi che io me la sia scop**ta. Tu vuoi trovare sempre il pelo dell’uovo per infangarmi, non te lo permetto più. Mi sono stufato di dimostrare sempre. Nel momento in cui ti dico che sono innamorato di te, sta parlando il cuore e speravo che, per una volta, tu mi credessi

Tina Cipollari sbotta contro Mario Cusitore

Dopo l'intervento di Cusitore è Tina Cipollari ad intervenire, cercando di far capire a Ida che si sta confrontando con una persona poco affidabile: "Non ti fare imbambolare da questo cantastorie" E rivolgendosi a lui chiede: "Perché hai avvisato la ragazza dicendole che sei a Uomini e Donne? Hai cancellato la chat e hai mandato un messaggio avvisandola che eri qua. Tu chiami questa persona ogni ora e non c’è una chat?". A questo punto è Cusitore a ribattere: "Non ho mai cancellato le chat. Io e quella persona ci sentivamo solo telefonicamente. Ti rendi conto che offendi e a casa ci sono i genitori che ci guardano?". Tina, però, non accetta di essere trattata in questo modo e sbotta:

Tu sei un bugiardo patentato. Parli con una persona da mattina a sera e non sai il cognome di questa ragazza?. Ida, se abbocchi a quello che ti dice fai una pessima figura. Ma la dignità dove ce l’hai?