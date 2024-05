video suggerito

Uomini e Donne, Ida Platano caccia Mario Cusitore: “In hotel con un’altra, non ti vergogni?” Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 9 maggio, Ida Platano ha interrotto la conoscenza con Mario Cusitore. L’uomo ha ammesso di essere stato in un hotel con un’altra. “Ma non è successo niente”, ha aggiunto. Una versione alla quale la tronista non ha creduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Si è interrotta nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 9 maggio la conoscenza tra Ida Platano e Mario Cusitore. La donna, grazie alla redazione del programma e alla conduttrice Maria De Filippi, ha scoperto che la segnalazione arrivata sul conto del suo corteggiatore la scorsa puntata corrispondeva al vero: Mario, pur avendo negato con tutta la condizione di cui è apparso capace, è stato davvero in hotel con un’altra donna. La donna in questione, peraltro, è Melissa, una vecchia conoscenza del dating show. Qualche tempo fa, era arrivata in studio per conoscere Alessandro Vicinanza, altro ex di Ida.

La versione di Mario Cusitore: “Con l’altra non è accaduto nulla”

“Conoscere Melissa è stato davvero un caso a causa di un’amicizia in comune”, ha provato a spiegarsi Mario, “Sono stato in quel bed and breakfast. Ci sono stato una volta alle 18.30 per mezz’ora e poi ci sono tornato di notte, intorno all’1.30 fino alle 2.30. Ma che tu ci creda o no, tanto non posso dimostrarlo, non c’è stato niente. Ci sono stati argomenti tra noi”. A interromperlo è stato l’opinionista Gianni Sperti che ha evidenziato l’ammissione dell’uomo: “Adesso stai ammettendo di essere stato in quel bed and breakfast”. “Non si può sentire”, gli ha fatto eco la collega Tina Cipollari. Mario ha quindi preso nuovamente la parola: “Non è vero che sono uscito alle 10 da quella stanza. Questa è la verità. Non te l’ho detto perché sapevo che non mi avresti mai creduto”.

Ida Platano caccia Mario da Uomini e Donne

Visibilmente delusa, Ida ha preso la parola solo per il tempo necessario a mandare via Mario dallo studio: “Ho da dirti solo una cosa, poca roba: ma un pochino non ti vergogni? Davanti a Maria, a tutto lo studio e a me, hai detto che non era vero. Avevi detto ‘Maria, ti giuro: non sono mai andato in quel b&b’. Queste erano state le tue parole. Una bugia dietro l’altra da quando ti ho conosciuto fino a oggi. Non sei mai stato un uomo serio. Hai solo giocato con me, te ne sei approfittato per giocare senza rispettarmi neanche una volta. Né prima, né durante, né dopo. Hai fatto schifo. Non ho più niente da dirti. Mi hai fatto credere un interesse mentre ti facevi i ca**i tuoi fuori. Mi hai preso in giro”. “Quindi vado via?”, ha chiesto l’uomo, provocando la risposta netta della tronista: “Ma con quale faccia me lo chiedi? Ma certo che sì”.