Uomini e Donne anticipazioni: Mario confessa di essere stato in un B&B con un'altra, Ida furiosa lo elimina La registrazione di Uomini e Donne del 22 aprile sarebbe stata clamorosa. Secondo quanto riportano le anticipazioni di LolloMagazine, Mario Cusitore avrebbe confessato che la segnalazione sul suo conto era vera: è stato in un B&B con un'altra donna. La furia di Ida Platano.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 22 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni è possibile apprendere qualche dettaglio in più su quanto accaduto in studio. La registrazione sarebbe stata clamorosa. Ida Platano, infatti, avrebbe eliminato Mario Cusitore. Il motivo? Mario avrebbe confessato che le segnalazioni sul suo conto erano vere.

Mario Cusitore confessa che le segnalazioni sul suo conto sono vere

Stando alle anticipazioni, la registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne avrebbe avuto inizio con un video che riassumeva quanto accaduto nella puntata precedente. Poi, la rivelazione: la segnalazione su Mario Cusitore era vera. Dunque, sembra che Gianni Sperti e Tina Cipollari avessero ragione a dubitare della sincerità del corteggiatore. Mario, messo alle strette, avrebbe confessato di essere stato in un B&B con una donna, proprio come diceva la segnalazione. E non è tutto. La persona con cui era, sarebbe un volto conosciuto nel programma: "Corteggiava Alessandro". Mario avrebbe provato ancora una volta a sminuire l'accaduto, sostenendo che in quel B&B con quella donna non sia successo niente. Troppo tardi.

Ida Platano furiosa, la tronista elimina Mario Cusitore

A giudicare dai primi dettagli trapelati, la reazione di Ida Platano sarebbe stata di grande rabbia. Seduta davanti a Mario, avrebbe dato il via a una lite furibonda. Poi, la tronista avrebbe deciso di eliminarlo. Poco dopo, anche lei avrebbe lasciato lo studio. Così, Pierpaolo Siano sarebbe rimasto dietro le quinte. Gianni Sperti e Tina Cipollari, stavolta supportati dalla certezza di avere avuto ragione, si sarebbero scagliati contro Mario Cusitore. Oggi sarebbe in programma una nuova registrazione, che potrebbe sancire l'epilogo del trono di Ida Platano.

Anticipazioni Uomini e Donne

Le anticipazioni hanno svelato anche un percorso in salita per Cristiano. Dopo una discussione, infatti, le tre dame che sono uscite con lui avrebbero deciso di chiudere la frequentazione. Lite anche tra Barbara e Ernesto, perché la dama sarebbe convinta che una storia pubblicata su Instagram dal cavaliere del Trono Over fosse riferita a lei. Barbara avrebbe litigato anche con Cristina. Per Gemma Galgani sarebbe arrivato un nuovo corteggiatore. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutti i dettagli.